Zanikl vám nárok na vdovský důchod? Podmínky pro jeho obnovení se nejspíš změní

Žádost o vdovský/vdovecký důchod musíte podat sami, a to na okresní správě sociálního zabezpečení. K osobnímu sepsání je dobré se předem objednat, je ale také možné podat žádost v elektronické podobě prostřednictvím ePortálu ČSSZ, k tomu budete potřebovat bankovní identitu nebo datovou schránku.

Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů. Žádost je možné podat i zpětně. Výplata pak bude přiznána od data vzniku nároku. Ale pozor, limitem pro výplatu je 5 let zpátky, poté dojde k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

Kdo má nárok

Nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne, pokud zemřelý/á pobíral/a starobní nebo invalidní důchod anebo ke dni smrti byla splněna podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Jedinou výjimkou je úmrtí následkem pracovního úrazu, v takovém případě se podmínka doby pojištění nesleduje.

„V praxi tedy může dojít k tomu, že důchod nebude náležet například po zemřelém, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a potřebnou dobu pojištění nezískal,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová.

Standardně se důchod vyplácí po dobu jednoho roku, poté nárok zanikne. I zde je ale řada výjimek, kdy bude i nadále vyplácen. Je to například péče o nezaopatřené dítě, péče o dítě nebo rodiče závislé na pomoci jiné osoby, invalidita třetího stupně nebo dosažení věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li tento nižší.

Nárok se ale také může obnovit, pokud některá z podmínek nastane do dvou let od zániku nároku. A tady by důchodová reforma měla přinést změnu. Nově by se období pro obnovení nároku mělo prodloužit na 5 let od skončení předchozí výplaty.

Tato změna se týká lidí, kteří pobírají vdovský/vdovecký důchod během aktivní pracovní kariéry. Ti, kteří berou vdovský důchod souběžně se starobním důchodem, o nic nepřijdou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu uvádí konkrétní příklad:

Žena se dvěma vychovanými dětmi narozená 1. července 1956 ovdověla 1. prosince 2011 ve věku 55 let. Obě děti byly v té době již zaopatřené, žena o nikoho nepečovala a nebyla invalidní. Nárok na vdovský důchod jí náležel od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012 (jeden rok), poté zanikl. Avšak do pěti let se žena stala starobní důchodkyní, a proto se jí nárok na vdovský důchod obnovil. Pokud by stejná žena ovdověla 1. února 2012, náležel by ji nárok na vdovský důchod od 1. února 2012 do 31. ledna 2013, poté by zanikl. Vzhledem k tomu, že žena ovdověla za účinnosti přísnější úpravy platné od ledna 2012, kdy měla na obnovení důchodu jen dva roky, ovšem do starobního důchodu odešla až po necelých pěti letech, nárok na vdovský důchod se jí neobnovil. K obnovení by však mohlo dojít ode dne nabytí účinnosti nové úpravy.