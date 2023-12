Výchovné k důchodu už brzo rodiče s jedním či dvěma dětmi nedostanou

„To proto, aby tam byl vyšší oceňovací faktor. Ten ocení rodiče, kteří mají tu odvahu, a mají tři a více dětí,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka důvody zachování dávky od ledna 2027 alespoň pro některé penzistky či penzisty s dětmi.

Omezení okruhu příjemců výchovného je součástí důchodové reformy, kterou ministerstvo odeslalo do legislativního procesu.

Jurečka však upozornil, že všem, komu úřady přiznají dávku výchovného do 31. 12. 2026, zůstane tato dávka do konce života. „Změna se dotkne pouze penzí přiznávaných od začátku roku 2027,“ zdůraznil ministr.

Obě skupiny penzistů, kteří vychovali děti, bez ohledu na jejich počet, pak podle Jurečky využijí při výpočtu důchodů od ledna 2026 takzvaný rodinný vyměřovací základ. Ten by měl vyrovnat rozdíly v důchodech mezi ženami a muži, které jsou i o několik tisíc korun vyšší ve prospěch mužů. Je to hlavně v důsledku toho, že ženy zůstávají na rodičovské dovolené a obecně dávají přednost péči o domácnost před profesní kariérou a vyššími příjmy.

„Rodinný vyměřovací základ bude oceňovat dobu strávenou na rodičovské dovolené výší průměrné hrubé mzdě v daném roce,“ uvedl k novému institutu ministr Jurečka.

Rodinný vyměřovací základ namísto výchovného

Pokud bude rodič i v době rodičovské dovolené pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění, pak se i jeho výdělek za tuto dobu připočítá k rodinnému vyměřovacímu základu. Tím se mu v budoucnu zvýší jeho přiznaná penze od státu.

„Nyní se pro výpočet důchodu za dobu, kdy byl rodič na rodičovské dovolené, používá průměrný výdělek za odpracovanou dobu,“ říká ke stávající metodě výpočtu finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Dosavadní úprava změn, se kterou ministerstvo novelu o důchodovém pojištění do legislativního procesu odeslalo, nechává budoucím penzistům s dětmi i prostor, jakou metodu při výpočtu důchodu si za dobu strávenou na rodičovské dovolené zvolí.

„Současný model výpočtu, kdy se průměruje dosažený výdělek, nikoli průměrná penze v době péče o dítě, je výhodnější pro rodiče s vyššími příjmy,“ vysvětluje David Kučera.

Oproti tomu navázání doby strávené na rodičovské dovolené na průměrnou hrubou mzdu v daném období je podle Kučery zase výhodnější spíše pro rodiče s nižšími příjmy.

Rodinný vyměřovací základ se vztáhne i na pečující

Dále upozorňuje, že nově zaváděný rodinný vyměřovací základ, který při výpočtu důchodu zohledňuje průměrnou výši hrubé mzdy, se vztáhne rovněž na takzvané pečující. To jsou lidé, kteří celý den pečují o své příbuzné nebo blízké závislé na pomoci druhých, obvykle v domácím prostředí.

„Vyměřovací základ se uplatní místo vyloučené doby u pečujících o osoby závislé. Jeho konkrétní výše se pak odvine od stupně závislosti osoby, o kterou se daný pečující stará,“ upozorňuje Kučera.

Finanční poradce také upřesňuje, že změny zasahují i do výplaty vdovských a vdoveckých důchodů. S účinností od ledna 2025 by se podle stávajícího návrhu měla prodloužit doba, kdy je možné obnovit výplatu těchto pozůstalostních důchodů – a to ze současných dvou na pět let.

Nyní se vdovský důchod vyplácí jen za splnění podmínek, jako je dosažení důchodového věku nebo při péči o dítě. V opačném případě nárok na dávku po roce automaticky zaniká. Pokud se tyto podmínky nároku na něj ale obnoví do dvou let od skončení nároku na dávku, pak začnou úřady důchod opět vyplácet. A tato doba opětovného nároku na něj se má od roku 2025 nově prodloužit na pět let.

„Tato změna se dotýká lidí, kteří pobírají jeden z těchto pozůstalostních důchodů v době, kdy pracují, nikoli tedy seniorů pobírající souběžně s touto dávkou i penzi,“ uzavírá David Kučera.