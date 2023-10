Do řádné penze letos, nebo raději v roce 2024? Propočty radí počkat si

Od ledna 2024 se budou kvůli inflaci valorizovat všechny důchody, tedy nejen starobní včetně předčasných, ale také invalidní i pozůstalostní, které budou přiznané do konce roku 2023. O valorizaci nebude nutné žádat, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ji provede automaticky.

Valorizace je stanovena zákonem a vždy ji upravuje vládní nařízení. Základní výměra důchodů se zvýší z letošních 4 040 korun o 360 korun na 4 400 korun. „Procentní výměra se v lednové valorizaci vůbec zvyšovat nebude. Všem se tím pádem zvýší důchod o stejnou částku,“ upozorňuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Jak se budou vypočítávat důchody v roce 2024

Výpočet nově přiznaných starobních důchodu v roce 2024 se bude provádět stejným způsobem jako u důchodů přiznaných v roce 2023, ale na základě nových parametrů stanovených opět nařízením vlády (č. 286/2023 Sb.). Konkrétně jde o stanovení všeobecného vyměřovacího základu, redukčních hranic a přepočítacích koeficientů.

Důchody přiznané v roce 2024 pak budou valorizovány až od ledna roku 2025. Tato pravidelná valorizace zvyšující důchody probíhá vždy na začátku roku a odráží růst cen. Výpočet růstu cen bude nově odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců – nebude se tedy provádět porovnání s růstem cen za domácnosti celkem. Nově se bude zohledňovat místo jedné poloviny jen jedna třetina růstu reálných mezd.

Loni reálné mzdy meziročně poklesy o 8,4 % a podle vyjádření Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Cyrrus, lze očekávat že v letošním roce poklesnou reálné mzdy o 2,5 %. „Vyhrabat se z jámy, do které se propadly reálné mzdy, bude trvat delší dobu,“ poznamenává ekonom. Zároveň dodává, že se inflace uklidňuje a pokud nenastane něco mimořádného, lze očekávat, že se nebude zvyšovat. Aktuálně se inflace pohybuje meziročně na úrovni 6,9 %.

Kdo může požádat o řádný starobní důchod

„Každý, kdo se na přelomu roku chystá do starobního důchodu, by měl mít jasno, zda je pro něj výhodnější důchod přiznaný ještě v roce 2023 a následně od ledna 2024 valorizovaný, nebo je výhodnější důchod přiznaný až v roce 2024,“ poznamenává Jiřina Holubová.

Čísla hovoří jasně. Aktuálně podle expertů z Freedom Financial Services vychází důchody přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023.

Kolik mohou činit rozdíly v důchodech

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2023 a nově vypočítanými důchody v roce 2024 jsou přímo úměrné výši starobního důchodu. „Proto nestačí ukázat pouze příklad zvýšení průměrného důchodu, ale je nutné se podívat na to, jak se liší přiznání starobního důchodu v roce 2023 a v roce 2024 u nízkých, průměrných, nadprůměrných nebo dokonce u vysokých důchodů,“ upozorňuje odbornice.

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, experti na důchody zvolili pro srovnání varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz. Doba pojištění byla zvolena v délce 45 let pro všechny srovnávané varianty. A výsledek? Jak ukazují data, čím vyšší důchod je, tím větší je i rozdíl ve prospěch roku 2024.

Srovnání výše důchodů (údaje v Kč) Vybrané příklady příjmů SD 2023 po mimořádné valorizaci Val. SD 2023 + valorizovaný v lednu 2024 SD 2024 přiznaný v roce 2024 Rozdíl SD 2024 - val. SD 2023 - Min. vyměřovací základ OSVČ: 10 081 11 398 11 758 11 798 40 Minimální mzda: 17 300 16 380 16 740 17 095 355 Podprůměrná mzda: 25 000 17 993 18 353 18 833 480 Průměrná mzda*: 43 193 21 258 21 618 22 304 686 Nadprůměrná mzda: 70 000 26 067 26 427 27 418 991 Velmi vysoká mzda: 150 000 40 408 40 768 42 667 1 899 Zdroj: Freedom Financial Services, *2. Q. 2023, SD = starobní důchod

Ve všech šesti případech je starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší než starobní důchod přiznaný v roce 2023 i po následné mimořádné a pravidelné valorizaci. U velmi nízkých důchodů jde o přilepšení v řádech desítek korun, u průměrných příjmů jde o důchod vyšší o téměř 700 korun a u vyšších příjmů se řádné starobní důchody přiznané v roce 2024 oproti roku 2023 zvednou o téměř tisícovku.

Jinými slovy – vyplatí se počkat na rok 2024 a získat vyšší řádnou starobní penzi. Kdo dosahoval během své kariéry na vyšší příjmy a má díky tomu nárok na vyšší zásluhovou část penze, protože do systému odváděl vyšší odvody, může v roce 2024 získat státní penzi vylepšenou o stovky korun i pár tisícovek.

A dá se navíc předpokládat, že v příštím roce začne ČSSZ vyřizovat žádosti o starobní penze svižněji, než je tomu letos. Počty nevyřízených žádostí, které překračují zákonnou lhůtu 90 dnů, jsou stále vysoké. Průměrná lhůta vyřizování žádosti o starobní důchod aktuálně dosahuje 103 dnů.

Kdy se může o řádnou penzi požádat

O řádný starobní důchod je možné požádat tehdy, když splníte dvě podmínky – dosáhnete předepsaného věku pro odchod do řádné penze a zároveň získáte potřebnou dobu pojištění, která musí činit alespoň 35 let. Podle informací ČSSZ se podává žádost nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

Žádost o důchod je možné podat i zpětně. „Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek,“ uvádí ČSSZ.

Jak změnit datum přiznání důchodu

V případě, že jste si už žádost o řádný starobní důchod podali, aniž jste tušili, že v roce 2024 bude výpočet příznivější, máte šanci to napravit. O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou rozhodnutí je tzv. osobní list důchodového pojištění s přehledem dob pojištění a výdělků, které byly pro důchod započítány.

Po přiznání důchodu je možné do 30 dnů po oznámení rozhodnutí požádat písemně o změnu data přiznání důchodu. Takovou žádost můžete ale podat nejvýše dvakrát. Tuto možnost můžete využít například i tehdy, když z rozhodnutí zjistíte, že vám do získání dalšího celého roku pojištění chybí pouze několik dnů. V tomto případě požádáte ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu tak, aby vám mohl být zhodnocen další rok pojištění.

Odchod do důchodu přitom není povinnost, ale právo. Pokud se rozhodnete dále pracovat, můžete pokračovat ve výdělečné činnosti i po vzniku nároku na starobní důchod. Jako pracující starobní důchodce přitom můžete pobírat důchod v plné výši. Procentní výměra důchodu se vám pak zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 kalendářních dnů. Zvýšení důchodu se však pracujícím starobním důchodcům neprovádí automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti.