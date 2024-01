Žádost o důchod můžete podat i online. Kdo má letos nárok a vyplatí se počkat?

Odchod do důchodu není vaší povinností, ale právem. Můžete o důchod požádat a nadále pracovat, přitom vám bude náležet jak výplata penze, tak mzda zaměstnavatele. Nebo můžete o důchod požádat třeba až za pár let. Důchod pak bude vyšší.

Pokud budete i nadále pracovat a nebudete penzi pobírat, zvyšuje se procentní výměra za každých 90 kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu. Ta se zvyšuje i při souběhu důchodu a pracovní činnosti, za každých 360 kalendářních dnů o 0,4 % výpočtového základu. Při pobírání důchodu v poloviční výši se procentní výměra důchodu zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, tj. o 3 % za rok.

O penzi ale rozhodně nepřijdete, při pozdější žádosti vám bude vyplacena zpětně. Ale pozor, zpětně lze důchod vyplatit maximálně za pět let ode dne jeho přiznání.

Žádost o důchod vyřídíte online

Žádost o starobní důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož důchod požadujete přiznat, jinak by řízení o dávce bylo přerušeno nebo zastaveno. Později je to možné kdykoliv.

Od prosince loňského roku můžete o důchod dokonce požádat i online prostřednictvím internetové služby ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Žádost o důchod online. Nespornou výhodou je pohodlí a úspora času.

Do služby se přihlásíte prostřednictvím identity občana (tj. např. eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu) nebo přihlašovacích údajů k vaší datové schránce.

Do žádosti se automaticky načtou všechny pojistné doby a informace, které ČSSZ eviduje. Poté doplníte ostatní požadované údaje a případně vložíte elektronické originály nebo skeny dokumentů nezbytných pro doložení nároku a výpočet výše důchodu.

„Žádost o důchod online je koncipována i jako průvodce předdůchodovým poradenstvím. Klient uvidí odhadovanou výši starobního důchodu podle data odchodu do důchodu, které si zvolí. Výpočet bude orientační, přesto zjistí, co má na výši jeho důchodu vliv a co je pro něj, například s ohledem na datum přiznání starobního důchodu, nejvýhodnější,“ říká ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Pokud si budete potřebovat něco v klidu promyslet anebo zjistíte, že vám některé dokumenty chybí, rozpracovanou elektronickou žádost můžete uložit a vrátit se k ní později.

Po jejím odeslání obdržíte potvrzení přijetí, následná komunikace pak probíhá podle vaší volby v listinné podobě, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.

Kdo má letos nárok

Podmínky nároku na starobní důchod stanoví zákon o důchodovém pojištění. Hlavní podmínkou je dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Nejvyšší důchodový věk zatím činí 65 let, týká se ročníků narozených po roce 1971. Pro ženy i muže narozené do roku 1971 je důchodový věk podle současných pravidel závislý na roku narození, u žen hraje roli i počet vychovaných dětí. Svůj důchodový věk si můžete snadno spočítat v naší kalkulačce.

Potřebná doba pojištění činí letos 35 let. Neznamená to ale, že jste 35 let museli bez přestávky pracovat. I období, ve kterém se neodvádělo pojistné, se za určitých podmínek započítávají jako tzv. náhradní doba pojištění. Jde zejména o tyto situace:

Studium po dobu prvních šesti let studia po dosažení věku 18 let v období před rokem 2010.

Evidence na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše tří let také po dobu, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží.

Péče o dítě ve věku do čtyř let.

Dočasná pracovní neschopnost, karanténa.

Podpůrčí doba pro poskytování peněžité pomoci v mateřství v období před porodem.

Podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a dávky otcovské poporodní péče.

Vojenská služba v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě (do 30. 6. 2016).

Civilní služba (do 31. 12. 2004).

Kolik dostanete?

Výše starobního důchod je tvořena ze dvou částí, a to ze základní a procentní výměry. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody, stanovuje ji zákon o důchodovém pojištění, procentní se stanovuje individuálně a určuje se procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění.

Přesnou výši důchodu se dozvíte až po jeho přiznání, orientační výši zjistíte v rámci služeb ePortálu ČSSZ – Informativní důchodová aplikace (IDA) a Žádost o důchod online.

„Informativní důchodovou aplikací jsme reagovali na poměrně velkou poptávku lidí v produktivním věku, kteří se zajímají o své důchodové nároky s dostatečným předstihem. Klíčovou výhodou IDA oproti klasické tzv. důchodové kalkulačce je přístup k informacím ohledně důchodových nároků i pro pojištěnce, kterým zbývá více než 5 let do dosažení důchodového věku,“ vysvětluje František Boháček.