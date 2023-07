Mít finančně zajištěné stáří by si přál každý. Jak toho docílit?

Ester Havlová i její manžel, Pavel Fiedler, již před nějakou dobou překonali padesátku. Odchod do důchodu začal nabírat stále reálnější obrysy a sympatický pár se rozhodl začít jednat. „Nejprve jsme chtěli toto téma řešit sami, ale upřímně… je to strašně složité,“ povzdechne si jinak optimistická Ester. Dalším krokem bylo řešení tématu s dětmi. Dostali od nich doporučení obrátit se na Lenku Zemanovou, oblastní vedoucí OVB Allfinanz.

Ester je fotografka architektury na volné noze a Pavel je muzikant a zároveň učitel na uměleckých školách. Před jistou dobou si uvědomili, že nemládnou a penze se rychle blíží. Svou situaci chtěli řešit nejprve sami, ale později si museli přiznat, že téma je pro ně coby laiky příliš složité a v online srovnávačích vyjde vždy něco jiného. Přes děti se pak dostali k Lence Zemanové, oblastní vedoucí OVB, se kterou situaci začali řešit intenzivněji. „Už dřív nás kontaktovalo několik poradců a nabízeli různé produkty, ale vždy jsme to odmítli. Od začátku tam nepanovala důvěra a ta je pro nás v otázce financí poměrně důležitá,“ vzpomíná Pavel Fiedler. „S Lenkou došlo k zásadnímu momentu, kdy člověk získal důvěru.“

Anonymní čísla bez vysvětlení

Internetové srovnávače podle slov finanční poradkyně neposkytnou člověku dostatečné informace, protože nerozumí jeho skutečným potřebám, jsou to anonymní čísla bez vysvětlení. Obzvlášť v případě penzí, které jsou tím nejsložitějším tématem, jaké poradce s klienty řeší. Klienti potřebují situaci konzultovat, zohlednit individuální okolnosti. Paní Havlová jakožto OSVČ na pomoc státu v důchodu příliš spoléhat nemůže a dle slov svého manžela ani on nepočítá s nikterak závratnou penzí. „Věřit tomu, že nějaká vláda za našeho života udělá slibovanou důchodovou reformu, asi nejde. A prognóza, jak budou vypadat důchody v budoucnu, není úplně nejlepší.“

Ze statistik vyplývá, že průměrná doba důchodu v České republice je 24 let. Penze se navíc oproti průměrnému nárůstu mezd valorizují pomalu a s přibývajícím věkem klesá schopnost i možnost alespoň drobných přivýdělků, a naopak rostou náklady na zdravotní péči. „Je důležité myslet na zadní vrátka a jít do důchodu s dostatečnou finanční rezervou,“ říká Ing. Lenka Zemanová.

„Původně jsme měli penzijní spoření. Ale to bylo z dob, kdy tento produkt vznikal, a byl poměrně zastaralý. Byli jsme rádi, že nám ho Lenka předělala na moderní penzijko,“ vzpomíná fotografka. „Já jsem měla ještě stavební spoření. To jsem si ponechala. Nakonec jsme i nějaké peníze investovali do podílových fondů.“ S poradkyní se manželé dohodli, že budou ještě nějakou dobu investovat a v důchodu budou peníze vybírat postupně, aby byly rovnoměrně rozložené.

„Řešení, které jsme volili s Ester a Pavlem, rozhodně není univerzální a nedá se doporučit všem v této věkové kategorii,“ připomíná oblastní vedoucí OVB. „Nám to ale skvěle zapadlo do celkového konceptu řešení. Nejprve se budou čerpat peníze ze stavebního spoření a investice s penzijkem se mohou v mezičase nadále zhodnocovat. Jsem ráda, že klienti před touto situací nestrčili hlavu do písku a začali ji intenzivně řešit. To mě na mé práci nejvíce baví, ta přidaná hodnota, kterou přinášíme klientům“

„Lenka dokázala jednu podstatnou věc. Opravdu přemýšlela o tom, jaké produkty budou nejvhodnější, já bych nikdy tolik různých institucí nedokázal obejít,“ říká s úsměvem Pavel Fiedler. „Teď můžeme mít alespoň pocit, že jsme to sice řešili pozdě, ale lépe než později, a přesto jsme to vyřešili. A i kdyby se nestalo nic jiného, než že Ester bude spokojenější, stálo to za to.“

Každý případ je jiný, poradce najde řešení na míru

Řešení, které Lenka Zemanová, oblastní vedoucí OVB Allfinanz, před časem manželům navrhla, není univerzální. Ani lidem v podobné životní situaci nelze automaticky doporučit stejný postup. U některých produktů se v průběhu času mění podmínky nebo legislativa. „Překvapilo mě, jak brzy nastal střet s realitou, která zkoušela odolnost našeho důchodového plánu,“ přiznává Pavel. „Covid, válka na Ukrajině a inflace nás opravdu zaskočily. Věřím, že bez průběžných konzultací bychom určitě udělali ukvapené rozhodnutí a bylo by po důchodovém plánu,“ myslí si Pavel.

„Mě se týkají i změny zákona ohledně stavebního spoření. Netušila jsem, jestli mi státní podpora zůstane, nebo ne a jak se úprava promítne do našich plánů. Přestože zákon se ještě projednává, vím, že při nejhorší variantě jen přijdu o státní příspěvky za rok 2024 a 2025, tedy o čtyři tisíce korun. Důležité je, že máme portfolio vyvážené a také že v době vysoké inflace investujeme do fondů, protože jejich hodnota s inflací poroste. Člověk se někdy bojí zbytečně, a proto máme finanční poradkyni.“ doplňuje Ester.

Příprava na penzi je tématem pro každého z nás, ale strategii a cestu této přípravy by měl mít každý individuální. Lidé s nižším příjmem v penzi dostanou poměrově lepší příspěvek od státu. Na druhou stranu podnikatelé nebo lidé s vyšším příjmem půjdou se svojí životní úrovní výrazně dolů. Obě tyto skupiny mohou vytvořit finanční polštář, který v penzi hodně pomůže. Finanční poradci proto radí, aby se lidé připravili dostatečně dopředu a na důchod začali myslet dřív, než bude doslova za dveřmi.