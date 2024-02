Invalidní důchod mi nepřiznali, posudkový lékař mě přitom vůbec neviděl

Od mala milovala pole. Už jako dítě sázela a pěstovala rostlinky a starala se o ně. Do rodinného...

Dejte si pozor na to, co očekáváte. Mohlo by to skutečně nastat

12. února 2024

Když čekáte, že se vám něco nepodaří, často zjistíte, že se to opravdu nezdaří. Není to tím, že by...