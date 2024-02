Rvačka nebo nefunkční zvonek. Kdy můžete přijít o dávky nemocenského

O dočasné pracovní neschopnosti (DPN) rozhoduje lékař. Papírové formuláře jsou minulostí, rozhodnutí je vydáváno elektronicky pomocí eNeschopenky, kterou automaticky obdrží zaměstnavatel i okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Je ale vaší povinností zaměstnavatele informovat, stačí telefonicky nebo mailem. Pokud ovšem pracovní neschopnost vznikla následkem úrazu, je nutné vyplnit tiskopis Záznam o úrazu.

V prvních dvou týdnech neschopenky vyplácí náhradu mzdy nebo platu za každý pracovní den zaměstnavatel. Od 15.dne poskytuje dávku nemocenské správa sociálního zabezpečení, a to za každý kalendářní den, tedy včetně víkendů a svátků. Výše nemocenského do 30. dne trvání pracovní neschopnosti činí 60 procent, od 31. do 60. dne 66 procent a od 61. dne 72 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.

Orientační výši nemocenské si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Nárok na nemocenské má zjednodušeně řečeno každý zaměstnanec. Je totiž ze zákona účasten nemocenského pojištění, což je hlavní podmínka pro poskytnutí dávky. „Jestliže ale třeba k úrazu došlo v opilosti nebo ve rvačce, krátí se nemocenské na polovinu,“ upozorňuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Tereza Koukolová.

Při pracovní neschopnosti se musíte řídit pokyny lékaře a dodržovat stanovený režim. To znamená, že se musíte zdržovat na adrese, kterou jste ošetřujícímu lékaři sdělili. Nemusí to být nutně adresa trvalého bydliště, můžete být na chatě, u přítelkyně nebo třeba u rodičů.

Kontrola může přijít kdykoli

Kdykoli během doby, kdy jste na neschopence, můžete být zkontrolováni. A to i mimo vaši běžnou pracovní dobu, třeba o víkendech. Ve vlastním zájmu mějte vchod do domu či bytu označený jmenovkou a fungující zvonek, aby vás případná kontrola mohla kontaktovat.

Přišla kontrola a nebyli jste doma? Spali jste tak tvrdě, že jste zvonek neslyšeli? Nebo zvonek nefungoval? Podobné výmluvy vás nemusí zachránit. Jestliže vás kontrola nezastihla, může následovat postih. V prvních 14 dnech je rozhodnutí plně v kompetenci zaměstnavatele. Je na něm, zda vám náhradu mzdy či platu zkrátí či úplně odejme. Dokonce, jestliže třeba zjistí, že jste na neschopence o jarních prázdninách odjeli s dětmi lyžovat, může to posoudit jako zvlášť hrubé porušení režimu dočasně neschopného zaměstnance – a za to hrozí i výpověď.

Od 15. dne nemocenské rozhoduje o postihu příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. „V případě, že kontrola nemocného nezastihne na uvedené adrese, vyzve ho písemným oznámením, aby kontaktoval příslušnou správu sociálního zabezpečení. Pokud se prokáže porušení režimu, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odejmutí nemocenského, DPN může být i ukončena,“ upřesňuje mluvčí ČSSZ.

Kontroly dodržování režimu DPN v roce 2023 Počet provedených kontrol 97 378 Počet záchytů Počet záchytů 19 306 Počet ověřených porušení 4 023 Počet postihů 3 206 Počet ukončených DPN 1 576

Nejčastějším důvodem sankčního postihu je podle ČSSZ nedodržení povinnosti zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti na adrese místa pobytu nahlášené ošetřujícímu lékaři a dodržovat dobu a rozsah stanovených vycházek. V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost k provedení kontroly je pak nejčastějším důvodem pro uložení sankce neoznačení místa pobytu či zvonku jmenovkou.

Na nemocenské nemají nárok jen zaměstnanci; výpočet dávky se řídí stejnými pravidly, podmínky pro různé kategorie se ale liší. Povinnost dodržovat léčebný režim se ale týká všech.

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná má nárok na dávky v nemoci, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Výše dávky se vypočítává stejně jako u zaměstnanců z vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2024 je 8 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,7 % tak činí nejméně 216 Kč.

Důchodce

Nemocenské náleží i pracujícímu starobnímu důchodci, nejvýše ale po dobu 70 kalendářních dnů, nejdéle do dne, jímž končí pojištěná činnost, tedy zaměstnání.

Nezaměstnaný

Po skončení pojištěného zaměstnání existuje ochranná lhůta, která činí sedm kalendářních dnů. Jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti dojde během ochranné lhůty, pak má i nezaměstnaný na nemocenské nárok.