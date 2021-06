Expert: Účet dlouhodobých investic má být lepší než penzijko. Co čekat?

Vláda připravuje účet dlouhodobých investic. Míní tím produkt, kterým se mají lidé sami zajistit na stáří, protože jim ta samá vláda nedokázala ani v druhém volebním období a při několikaletém ekonomickém růstu zajistit důstojný starobní důchod. Náhradový poměr je u nás stále ostudný, nedosahuje ani 50 procent. Znamená to, že nástupem do důchodu se vaše příjmy zmenší v průměru na méně než polovinu.

Nový produkt nazvaný účet dlouhodobých investic má fungovat v rámci zákona o kapitálovém trhu na principu rizikovějšího investování za cenu daňových úlev. Jenže právě ty daňové úlevy jsou, jak potvrzuje samotná ministryně financí Alena Schillerová, úplně stejné jako u již existujícího „penzijka“. Výhoda má podle ní být v tom, že se jedná o produkt investičního typu, který umožní investovat do aktiv s potenciálem vyššího zhodnocení (akcií, dluhopisů či podílových fondů).

Opět nemusíme chodit daleko. S „penzijkem“, konkrétně s doplňkovým penzijním spořením se na penzi velmi dobře zajišťuje už téměř půldruhého milionu Čechů, protože v něm přesně toto mohou dávno udělat. Tedy zvolit si, jak zhodnotí své uložené peníze. Akcie znamenající nejvyšší výnos, ale i tomu úměrnou míru rizika, naleznou v dynamických fondech, zlatou střední cestou vyvážených fondů je pak mix akcií a dluhopisů. A samotné dluhopisy, které jsou relativně bezrizikové, ale také nejméně výnosné, najdou v konzervativních fondech.

Uložené peníze je možné mezi jednotlivé typy fondů dělit (tomuto nastavení bude odpovídat i výsledek investice) a osm penzijních společností sdružených v asociaci znamená v doplňkovém penzijním spoření nabídku 31 různě odvážných, a tím i různě výdělečných investičních fondů. Podle jejich dlouhodobých meziročních výsledků si snadno odvodíte, jak se vám vyplácí a případně zda není čas přejít k jinému fondu, ke konkurenční penzijní společnosti, nebo přidat či ubrat na podílu akcií vůči dluhopisům.



Aleš Poklop Je prezidentem Asociace penzijních společností ČR.

V červnu 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Penzijního fondu České spořitelny.

Od transformace na penzijní společnost v roce 2013 je předsedou představenstva Česká spořitelna - penzijní společnosti.

Pojďme tedy zkusit najít výhody oproti „penzijku“ jinde. Nový účet dlouhodobých investic musí mít jeho účastník pro naplnění podmínek aspoň pět let, stejně jako „penzijko“. A vybrat jej může nejdříve v 60 letech. Opět identická podmínka. „Penzijko“ s sebou ale nese zásadní výhodu – můžete z něj čerpat i předdůchod coby pojistku v situaci, kdy několik let před nástupem do státního starobního důchodu už na trhu práce nenacházíte uplatnění nebo už prostě pracovat nemůžete (třeba ze zdravotních důvodů).

Ani příspěvkem zaměstnavatele účet dlouhodobých investic penzijní spoření nepředčí. U obou produktů může firma přispívat v rámci firemních benefitů.

Že by tou zásadní výhodou oproti penzijnímu spoření byly vyšší, a tedy výhodnější státní příspěvky? U „penzijka“ je to maximálně 230 Kč měsíčně. Ne, ani tady nenalezneme hledaný důvod, proč namísto penzijního spoření zvolit účet dlouhodobých investic. Tato parlamentem schvalovaná novinka totiž státní příspěvky nenabízí vůbec žádné.

Na závěr drobná rekapitulace a příklad. V doplňkovém penzijním spoření, někdy také nazývaném nové „penzijko“, si budete spořit řekněme 35 let a zvolíte si dynamický fond. Tato strategie přináší roční zhodnocení v průměru 5 %. Měsíčně si budete ukládat 1 000 Kč, takže dosáhnete na nejvyšší státní příspěvek 230 Kč. Ze svého tedy za ta léta naspoříte 420 000 Kč. Stát vám přidá 96 600 Kč a fond vám při výnosu 5 % vynese 850 290 Kč, což je dvojnásobek vámi vloženého. I se státními příspěvky tak máte na prahu penze celkem 1 366 890 Kč, což vám při nastavení výplaty na deset let přidá ke státnímu důchodu měsíčně navíc 11 391 Kč. Takže vám jej téměř zdvojnásobí.

A to není v tomto příkladu započítán příspěvek zaměstnavatele, který v ČR činí průměrně přes 1 000 Kč měsíčně a celkovou naspořenou částku zásadně zvyšuje. Dostává jej každý čtvrtý účastník „penzijka“.

Od novinky zvané účet dlouhodobých investic tedy více peněz od českých střadatelů v penzijním systému neočekávám. Bohužel dojde pouze k rozmělnění toho, co jsou Češi ochotni na své penze odkládat.