Mám důchodový věk, co s penzijním spořením? Zdanění výnosů se lze vyhnout

Mám penzijní spoření, spořím již řadu let, za pár měsíců dosáhnu důchodového věku a odcházím do penze. Jaké mám možnosti v případě ukončení spoření? A co je výhodnější?

Možnosti máte dvě. Své naspořené prostředky si můžete nechat po částech pravidelně vyplácet. Výši renty ovlivní doba jejího čerpání a výše vámi naspořené částky. Tedy rozhodnete se, kolik let (měsíců) chcete čerpat, a podle toho se naspořená částka rozdělí na díly, které pak měsíčně dostáváte.

Tato varianta je výhodná zvlášť tehdy, pokud budete rentu čerpat po dobu alespoň deseti let, protože při rentě na kratší dobu jsou výnosy z penzijka i případné příspěvky zaměstnavatele daněny 15% sazbou.

Druhou variantou je jednorázový výběr. Dostanete vše najednou, ale stejně jako v případě renty kratší než deset let výnosy a případné příspěvky zaměstnavatele musíte zdanit 15% sazbou.

Pro ty, kteří penzijko nemají a teprve o něm uvažují. Musím si zvolit způsob výplaty už při sjednání spoření?