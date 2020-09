Do důchodu lze jít dříve i později, než je den D. Jaké jsou podmínky?

Lidé, kteří momentálně nastupují do starobního důchodu, musí mít odpracováno 35 let, během kterých si platili (nebo za ně zaměstnavatel odváděl) sociální pojištění. Kdo nemá dostatečný počet let, musí dál pracovat či podnikat. Není to však nekonečné, podle poměrně komplikovaných podmínek by měl jít člověk do penze nejpozději v 70 letech. „Pojištěné roky“ lze i dokoupit, má to mnohá omezení, v zásadě platí, že doplatit můžete chybějící rok před nástupem do penze.

Jestli jste studovali, vychovávali malé děti, byli na vojně či třeba dlouhodobě nemocní, možná vám tato doba bude započtena jako takzvaná náhradní. Píšeme možná, protože to má několik dalších podmínek. Třeba období studia se počítá, jen když člověk studoval před rokem 2010, a započte se nejvýše šest let po plnoletosti žadatele.

Jestliže jste dost bohatí, můžete jít na odpočinek v podstatě kdykoli, jen počítejte s tím, že si kromě běžných životních nákladů budete muset sami platit zdravotní pojištění, které za důchodce platí stát. A také léta předčasného odchodu z práce nijak nepomohou při výpočtu budoucí penze. Už pět let před dosažením důchodového věku se však můžete do penze dostat za příznivějších podmínek.



Řádný starobní důchod

Chtěli byste vědět, s jakou penzí asi můžete počítat? Požádejte správu sociálního zabezpečení o zaslání informativního listu důchodového pojištění. Ti, kdo mají datovou schránku, mohou využít i online výpočet, kdy se data evidovaná ČSSZ načtou automaticky do kalkulačky na stránce Kalkulačka, funguje jen pro ty, kdo se do penze chystají v následujících pěti letech. Výsledky jsou orientační.

Jestli si na výpočet sami netroufáte, ČSSZ vám předem moc nepomůže – neprovádějí propočty „na zkoušku“, ale až ty definitivní na základě žádosti o penzi.

Jestli stojíte o výpočet důchodu, který provede někdo, kdo tomu rozumí, obraťte se na důchodového poradce. Udělá vám propočty k různým termínům odchodu, zkontroluje všechny ty pojištěné, vyloučené či náhradní doby. Za službu specialisty zaplatíte podle toho, kolik času vám bude věnovat, obvykle se konečná cena pohybuje kolem 4 000 korun. Zdá se vám to moc? Díky této službě se vám možná zvýší důchod o několik desítek, či dokonce stovek korun. Měsíčně a na všechna další léta vašeho života.

Nemůžete ještě požádat o starobní penzi, protože jste nedosáhli důchodového věku? Nebo už máte důchodový věk, ale chcete dále pracovat? V takových případech je dobré vědět, co brát do úvahy.

1. PŘEDČASNÝ DŮCHOD

Do předčasného důchodu můžete nastoupit nejdříve v 60 letech. Zároveň platí, že je-li váš důchodový věk 63 let a výš, můžete v něm být až 5 let. Je-li nižší, je pro vás určen předčasný důchod maximálně tříletý. V každém případě platí, že musíte mít „pojištěno“ minimálně 35 let.

Předčasný důchod je nižší, než kdybyste se dočkali penze řádné, a toto krácení je trvalé. Snížení se počítá za každých 90 dní, o které jdete do důchodu dříve. Čtrnáctitisícová penze se při odchodu o rok dříve sníží o přibližně 800 korun, u pěti let je to až o 5 200 korun měsíčně.

Jestli pobíráte předčasný důchod, nemůžete zároveň nastoupit naplno do zaměstnání. Pracovat však můžete třeba na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 korun měsíčně. Můžete i podnikat, ale jen s příjmy do 83 603 korun za rok (abyste se nestali plátci sociálního pojištění).

2. PŘEDDŮCHOD

Pět let předtím, než by dosáhl důchodového věku stejně starý muž, můžete jít do předdůchodu. Ten musí trvat alespoň dva roky a musíte si na něj sami předem naspořit v doplňkovém penzijním spoření. Výše úspor je předepsaná – s nižšími úsporami do předdůchodu odejít nelze. Spořit navíc musíte alespoň pět let.

Pro rok 2020 platí, že pro odchod do předdůchodu musíte mít naspořeno alespoň 10 029 korun měsíčně.

Potřebná částka tedy závisí na tom, na jak dlouho předdůchod plánujete:

2 roky – 240 696 Kč

3 roky – 361 044 Kč

4 roky – 481 392 Kč

5 roků – 601 740 Kč

Následný starobní důchod nebude krácen, ale bude o něco nižší, protože získáte kratší dobu pojištění. Výhodou je, že si můžete libovolně přivydělávat.

3. PRACUJI DÉLE

Důchod není důvod k výpovědi. Pokud do penze nespěcháte, nemusíte o ni žádat. Výpočet důchodu se pak bude řídit podle následujících scénářů:

Pracuji dál, penzi nepobírám: Čtvrt roku práce po vzniku nároku na penzi vydá při výpočtu penze za jeden rok práce před dosažením důchodového věku. U důchodu 14 tisíc korun je to navýšení přibližně 200 korun měsíčně. Kdybyste se nakonec přece jen rozmysleli a místo vyššího důchodu se rozhodli pro ten standardní, můžete o penzi požádat i zpětně, a to až pět let. ČSSZ vám celou částku vyplatí najednou.

Pracuji dál, ale penzi pobírám: Za každých 360 dní výdělečné činnosti, ze které platíte sociální pojištění, se penze zvýší o 0,4 procenta výpočtového základu. U průměrného důchodu je to okolo 600 korun ročně. O přepočtení je třeba písemně požádat.