Komu se vyplatí pracovat na dohodu a jak se to může dotknout penze

Práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je oblíbená nejen mezi studenty nebo penzisty, ale je to také vhodná forma přivýdělku i pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Z pracovních dohod se do příjmového limitu neplatí sociální ani zdravotní pojištění, a to může být výhoda. Ale pro někoho i problém.