KVÍZ: Chcete do penze dříve? A víte, jak na to?

Možná už počítáte roky, které vám zbývají do důchodu. Těšíte se, že si konečně užijete vnoučat nebo se budete věnovat koníčkům, na které při práci nebyl čas. Pokud chcete do penze dříve, můžete využít předčasný důchod nebo předdůchod. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl a co musíte splnit? Otestujte si své znalosti.