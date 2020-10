Lidé na důchod nedosáhnou, 35 let práce je příliš, varuje ombudsman

Křeček podotkl, že 35 let je za současných podmínek příliš. „Česko je na špičce délky práce. Nikde v Evropě se takto dlouhá činnost pro získání důchodu nevyžaduje,“ upozornil veřejný ochránce práv. Třeba na Slovensku nebo v Rakousku musí člověk odpracovat pouze patnáct let.

Kvůli přísným podmínkám začnou podle Křečka přibývat senioři, kteří zůstanou bez peněz od státu. A to i přesto, že se věková hranice pro odchod do důchodu neustále zvyšuje. „Lidé navíc často ani nevědí, které činnosti se do jejich penze počítají,“ poukázal právník Pavel Matějíček zabývající se důchody. Nezahrnuje se tam například studium, různá přerušení zaměstnání nebo doba invalidity prvního a druhého stupně, kvůli níž lidé nenašli práci.

Přitom už nyní končí neúspěšně pět procent žádostí z celkových sto tisíc ročně. „Výpočty ukazují, že se problém naplno projeví po roce 2040. Je potřeba se už zamýšlet, jestli nelze tomuto jevu předcházet,“ uvedl Matějíček.

Senioři, kteří nárok na starobní důchod nemají, jsou nyní v podstatě odkázaní buď na vlastní úspory, nebo na dávky státní sociální podpory, pomoc v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení. Teprve o pět let později lze žádat o takzvaný pozdní důchod.

Jako nejlepší řešení vidí Křeček důchodovou reformu, jež je ovšem v nedohlednu. Podmínku 35 let tak aktuálně splní především ti, kteří v životě nenarazí na větší zdravotní nebo pracovní komplikace. „Lidé by se měli sami zajímat, jakou dobu mají odpracovanou,“ doporučil Křeček bez ohledu na to, zda reforma bude, nebo ne.

Nabízejí se varianty jako snížení hranice odpracovaných let nebo posun věku odchodu do důchodu. Situace však je mnohem složitější. „Jde o velmi odbornou otázku, do které bychom zasahovali. Existuje spousta možností, jež souvisí mimo jiné se stavem ekonomiky,“ vysvětlil ombudsman. Hlavně chce, aby se o penze zajímali politici a začali je řešit.