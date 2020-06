V Česku žije už 646 tisíc předčasných důchodců. A bude jich přibývat

„Předčasným odchodem do starobního důchodu se výše důchodu trvale krátí, přičemž výše krácení je závislá na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Počet lidí, kteří odchází každoročně do předčasného starobního důchodu, je v posledních letech stabilní a pohybuje se od 27 tisíc do 30 tisíc,“ říká Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ten může být pro někoho výhodný, má však i mnohá úskalí.