Penzijní spoření: dynamické fondy zaznamenaly loni pohádkový růst

Celkem si v některém z fondů třetího pilíře na konci roku 2019 spořilo na důchod 4 441 429 účastníků. Více než 3,3 milionu si jich spoří v transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat.

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření (smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013) loni vzrostl o 172 452, což představuje meziroční růst o 18 procent. Celkově si tak v novém penzijku zhodnocuje své prostředky již 1 139 434 lidí.

V transformovaných fondech loni penzijní společnosti spravovaly prostředky účastníků ve výši 427,017 miliard korun (tj. 88 procent). Jejich celkový kumulovaný hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 dosáhl 5,288 miliard korun.

Naproti tomu účastnické fondy doplňkového penzijního spoření při celkovém objemu 60 miliard korun vytvořily za loňský rok zisk 3,275 miliardy korun. „Jinými slovy, ačkoliv se účastnické fondy doplňkového penzijního spoření podílejí na třetím pilíři jen 26 procenty účastníků a 12 procenty prostředků, vytvořily v loňském roce za celý sektor 38 procent zisku,“ popisuje Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Výsledky účastnických fondů DPS v roce 2019 Penzijní společnost Účastnický fond Zhodnocení v % Allianz PS PKF 2,24 Vyvážený ÚF 9,95 Dynamický ÚF 15,77 AXA PS PKF 1,20 Dluhopisový ÚF 1,38 Vyvážený ÚF 11,17 CONSEQ PS PKF 1,47 Dluhopisový ÚF 4,84 Globální akciový ÚF 18,96 ČS PS PKF 2,59 Vyvážený ÚF 10,42 Dynamický ÚF 18,75 Etický ÚF 6,15 ČSOB PS PKF 2,15 Vyvážený ÚF 12,96 Dynamický ÚF 25,31 Garantovaný ÚF 1,72 NN PS PKF 1,26 Růstový ÚF 17,58 Spořicí ÚF 9,12 KB PS PKF 1,49 Vyvážený ÚF 10,08 Dynamický ÚF 16,42 Spořicí 2,54 PS ČP PKF 1,44 Spořicí 3,45 Vyvážený ÚF 10,5 Dynamický ÚF 17,91 Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Nejvíce se dařilo akciím

Nejvýše vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, které investují do akcií, a to v průměru o 18,9 procent. Vyvážené fondy, jež kombinují investice do akcií a dluhopisů, připsaly účastníkům průměrně 10,7 procenta, povinné konzervativní fondy 2,1 procenta. Ty totiž investují primárně do domácích státních dluhopisů a krátkodobých nástrojů peněžního trhu.

Nejlépe loni zhodnotil peníze investorů dynamický fond ČSOB Penzijní společnosti, a to o 25 procent, celkově za celou dobu existence účastnických fondů (od roku 2013) pak o více než 40 procent.

Celkově však slaví největší úspěchy účastnické fondy Conseq penzijní společnosti. Její dynamický fond za loňský rok dosáhl zhodnocení 17,55 procenta, celkově od založení pak o pohádkových 69,37 procenta.

Vysvětlení těchto mimořádně vysokých výnosů dynamických fondů za loňský rok je jednoduché – příznivé meziroční srovnání. „Poslední kvartál roku 2018 poslal akciové trhy do silného záporu, což snížilo startovací základu pro rok 2019,“ vysvětluje Milan Tomášek, manažer investic a penzí NN Penzijní společnosti. Tento pokles byl naštěstí jen krátkodobý.



Povinné konzervativní fondy inflaci neporazí

Pokulhávají jenom výsledky povinných konzervativních fondů. Například u ČS Penzijní společnosti zhodnotil prostředky investorů loni o 2,59 procenta (od roku 2013 o 4,45 procenta), u Allianz penzijní společnosti dosáhl výnosu ve výši 2,24 procenta (od založení 4,89 procenta).

Oproti předchozím rokům je však i to úspěch. „Na zhodnocení se za rok 2019 se příznivě projevilo jak zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB, díky kterému fond generoval vyšší výnos na krátkodobých depozitech, tak celkový pokles tržních výnosů, tedy růst cen českých státních dluhopisů,“ vysvětluje Václav Bálek z Allianz penzijní společnosti.

Transformované fondy stojí při zemi

Ještě horší výsledky, než povinné konzervativní účastnické fondy „nového“ doplňkového penzijního spoření měly transformované fondy „starého“ penzijního připojištění. U těch je totiž uzákoněna tzv. garance nezáporné nuly. To znamená, že transformované fondy musí při každoroční bilanci vykázat zisk, nebo alespoň nulu. Tato zákonná garance je ovšem svazuje natolik, že investují velmi konzervativně, především do relativně bezpečných státních dluhopisů.

Penzijní připojištění - zhodnocení v % Penzijní společnost 2015 2016 2017 2018 2019 Conseq PS 0,4 0,47 0,16 0,58 1,52 Allianz PS 1,38 1,03 0,41 0,68 0,94 AXA PS 1,1 1,025 0,76 0,92 1,25 ČSOB PS 1,2 0,7 0,63 0,76 0,99 PS České pojišťovny (vč. Generali PS) 1,4 0,94 0,84 1,1 1,73 NN PS 0,88 0,66 0,69 0,61 0,96 Česká spořitelna - PS 0,85 0,68 0,51 0,51 1,64 Komerční banka PS 0,85 0,68 0,51 0,51 0,6 Zdroj: Asociace penzijních společností ČR

Výnosnost tak obvykle nepřekoná ani 2 procenta. A to platí bohužel dlouhodobě. Pro představu, kumulovaná inflace za období 2013 až 2019 činila 10,6 procenta. Transformované fondy ale za stejné období zhodnotily jen zhruba o 8 procent.

Se starým penzijkem si v penzi moc nepřilepšíte

Peníze v nich tak nejen že nevydělávají, ale účastník ani nezůstává „na svých“. „Staré penzijní připojištění tak funguje v podstatě jen jako systém ukládání peněz, loňský rok nebyl výjimkou a pravděpodobně se stejný scénář odehraje i letos,“ konstatuje Poklop.

K těmto uloženým penězům sice stát podle výše úložky vyplácí příspěvky. I tak ovšem na konci spoření mívají lidé na svém penzijním účtu nižší statisíce. Když si to rozpočítáte na roky a měsíce strávené průměrně v penzi, ke státnímu důchodu si měsíčně přilepšíte spíše stovkami korun.

To účastníci doplňkového penzijního spoření na tom budou lépe, tedy určitě ti, kteří si zvolí vyváženou nebo dynamickou strategii investování. Za období 2013 až 2019 si totiž vyvážené účastnické fondy připsaly v průměru 20,2 procent a dynamické dokonce 36,2 procent.

Kdy přejít ze starého penzijka do nového

I „pouhých“ sedm let existence účastnických fondů tak poměrně jasně ukazuje, že i když se střídají slabší a silnější roky, v dlouhodobém pohledu se dynamičtější investování vyplatí.

„Je to jasná zpráva pro všechny, kterým do penze zbývá ještě deset a více let, aby se zamysleli nad tím, jestli je pro ně opravdu tak zásadní jistota garance na konci každého roku, nebo jestli jsou ochotni akceptovat přirozené výkyvy trhu a důležitá je pro ně naspořená částka na konci spoření,“ říká Poklop.

Kdo by dal přednost vyšší sumě při odchodu do důchodu, může ze starého systému velmi jednoduše přejít na nový. A přecházet lze i mezi jednotlivými penzijními společnostmi.