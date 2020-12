Sníh a mráz mohou napáchat značné škody. Lze se ale proti nim pojistit

Přírodní živly jsou v posledních letech nevyzpytatelné, a to přesto, že zimy už nejsou to, co bývaly. Sníh a mráz i tak dokážou majitelům nemovitostí vystavit tučný účet. Ne vždy ale musí škody na domě či vybavení domácnosti zaplatit z vlastní kapsy. Proti zimním škodám se dá totiž snadno pojistit.