Jak na penzijní spoření, aby nástup do důchodu nebyla finanční studená sprcha

Chci penzijní spoření převést k jiné společnosti. Jak na to?

Tady je třeba rozlišit, zda jde o tzv. nové, nebo staré penzijko. Pokud si nejste jistá, které máte, pak je rozhodující rok založení, od roku 2013 již zákon vstup do starého penzijka neumožňuje.

Přechod je velmi jednoduchý, kontaktujete novou penzijní společnost a ta za vás vše vyřídí. V případě, kdy máte smlouvu u stávající společnosti uzavřenou po dobu kratší než 5 let a rozhodnete se přejít k jiné, vám ale může být naúčtován poplatek až 800 Kč a přechod může trvat až 7 měsíců.

Bylo by výhodnější či levnější penzijní spoření zrušit a následně založit nové jinde?

U penzijka platí pravidlo 60-60. Znamená to, že pro regulérní výběr musíte spořit alespoň 60 měsíců, tedy 5 let, a dosáhnout 60 let věku. V případě předčasného zrušení vám bude vyplaceno pouze tzv. odbytné. Tedy vaše příspěvky, příspěvky zaměstnavatele daněny 15 % a podíl z výnosu (odpovídající pouze vámi uložené části, tedy bez státní podpory), také daněný 15 %. Veškerou čerpanou státní podpora samozřejmě musíte vrátit.

A jestliže rušíte penzijko, které nemáte déle než 2 roky, nedostanete ani korunu. Proto jasné doporučení zní: přejděte, o své již naspořené peníze nepřijdete, vše včetně výnosu se vám zachová.

Aleš Poklop Bankovní kariéru začal v České spořitelně v roce 1992, kde postupně zastával poradenské a manažerské pozice v retailovém a komerčním bankovnictví.

V červnu 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva Penzijního fondu České spořitelny.

Od transformace na penzijní společnost dne 1. ledna 2013 působí jako generální ředitel a předseda představenstva Česká spořitelna - penzijní společnosti.

Je prezidentem Asociace penzijních společností ČR.

Řada doporučení odborníků je ve smyslu přejít ze starého do nového penzijního spoření. Proč?

Největším důvodem k přechodu do nového penzijka (DPS – doplňkové penzijní spoření) je vyšší výnos z úroků vašich naspořených měsíčních plateb, tedy odnesete si do důchodu podstatně více peněz. Nové penzijko už nemá své fondy svázané pravidly, které značně omezovaly jeho možnost investovat. A s tím jde pochopitelně ruku v ruce možnost násobně více vydělat.

Pravdou je, že o některé benefity přijdete (např. garance neprodělku), jiné ale získáte. Ten nejzásadnější je výnos. Velmi nízký výnos starého penzijka totiž obvykle nepokryje ani inflaci, a tak je státní příspěvek jediným zásadním navýšením k vámi uložené částce. Naproti tomu v novém penzijku není problém mít naspořený 4násobek uložené částky (během 30 let naspořím půl milionu, do důchodu si odnáším dva miliony). Což státní důchod naprosto zásadně navýší a finanční propad není po nástupu do důchodu „studená sprcha.“

Nejrychlejší je přechod do nového penzijka v rámci stejné penzijní společnosti, je hotový do 3 měsíců a je zdarma. Rozhodně ale zvažte výběr nového fondu napříč všemi penzijními společnosti.

Jaká kritéria bychom měli brát do úvahy při výběru penzijní společnosti?

Při volbě, u které z penzijních společností si penzijko zřídit, je dobré zohlednit zejména hospodaření jejich fondů. Společnosti sdružené v Asociaci penzijních společností ČR své každoroční výsledky zveřejňují na webu Asociace, a to u všech svých 3, případně 4 až 5 fondů.

A vždy mají konzervativní fond, jehož existenci ukládá zákon a je určen pro velmi konzervativní střadatele a dále pak vyvážený a dynamický fond s podílem akcií, které představují výnos úměrný míře podstoupeného rizika. Zvažte nejen roční procentní výnos fondů, ale i dlouhodobý ukazatel „výnos od založení.“ Zásadní by mělo být, jak vám fond pomůže zlepšit kvalitu budoucí penze. Dalším faktorem při výběru penzijní společnosti může být samozřejmě i její reputace.