Z trhů teče krev, může být hůř. Které investice jsou skryté nášlapné miny?

Investoři zažívají nevídaný pád cen aktiv, a to nemluvím jen o akciích, které jsou zmiňovány v headlinech specializovaných, ale i bulvárních médií. Musím však zmínit i další investiční „bonbónky“, které jsou mnohem horší než zmíněné akcie. Určitě jste se setkali s nabídkou neuvěřitelně „výnosných“ investic typu CFD, různých certifikátů či garantovaných dluhopisů. Podobně jsou na tom komodity, které nejsou právě esencí kvalitní investice. Do této smutné skupiny patří i bitcoin, který není sice investice, ale mnoho lidí ho tak vnímá.

CFD – Certificate for Difference

Jde o sázku investora na růst ceny akcie, aniž by ji nakoupil. Svým způsobem investuje jen do několika procent kolem aktuální hodnoty, čímž násobí (páčí) případné zisky. V době rostoucích trhů by to možná mohlo fungovat. Proto mne vždy zarazí, že přes 70 % všech obchodů s CFD skončí pro investora ztrátou. Asi chyba v Matrixu.

Samozřejmě, vše platí i obráceně a při poklesu se násobí ztráty, které velice rychle mohou vynulovat celou investici. Jednoduše řečeno, za pár minut máte nulu. A že teď ty trhy klesají. To je pak ztráta z investice v akciích o 30 % legrace, proti ztrátě všeho, kterou mnoho podobných investorů zažívá velice zblízka.

Certifikáty navázané na koš akcií

Tady jde často (ne vždy) o klasické zmatení nepřítele, tedy investora. Výnos certifikátu je často navázán na koš akcií. Přesný popis výsledného zisku z certifikátu je většinou protkaný mnoha řeckými písmeny, a to na několika stránkách. Skrytou vadou je to, že se nejedná o diverzifikaci, ale o sázku na několik akcií a stačí, aby se jedné nezadařilo a celý výnos a často i část investice je pryč. A to by bylo, aby aspoň jedna firma neměla smůlu.

Slibovaný zisk je většinou neomezený, ale aby se ho dosáhlo, musí se sejít tak ideální konstelace hvězd, že to svět ještě neviděl. Účelem těchto certifikátů je totiž to, že investor v očekávání zisku levně půjčí emitentovi a za to dostane na konci … nic.

Korporátní dluhopisy

Opět aktuální téma. Současné turbulence odhalí, které firmy slíbily investorům „bezrizikový“, „garantovaný“, „tutti frutti“ úrokový výnos, a přitom to tak úplně nebyla pravda. Hodně firem je a bude v problémech. Jejich garantované úroky se mohou vypařit a co hůř, může se vypařit i celá investice.

Při současném marastu na světě, kde se narušilo mnoho jinak běžných obchodních vazeb, se uvidí, na jak chatrných nohách ta která firma a její dluhopisy stojí. Miliardové ztráty z dluhopisů jako u emisí EMTC či Zoot se nejen budou opakovat, ale ještě se znásobí. Oběd zadarmo prostě neexistuje.

Investice do komodit

Komodity, a tím myslím i zlato, prostě a jednoduše nemají žádný dlouhodobý výnos. Nejlepším odhadem jejich ceny je inflace, ale cenu ovlivňuje plno dalších a většinou negativních vstupů: skladování, převoz, zpracování, certifikace, přírodní katastrofy nebo změny v preferencích lidí. To z investic do komodit dělá čirou spekulaci.

Navíc si s cenami komodit mohou pohrávat velcí hráči, jako to známe u ropy, diamantů a podobně. A to nemluvím o nákladech, daních a nelikviditě, která investování do komodit diskriminuje a přesouvá do podpalubí investování. Možná, že zlato si zaslouží trochu pozornosti, ale jen o málo více, protože je historicky chápáno spíše jako pojištění vůči katastrofám než výnosná investice. Už také proto, že čekat léta na katastrofu není tak úplně příklad geniálního investování.

Bitcoin

Zde jen krátce. Nejedná se o investici, ale o čiré hazardování a je jedno, jestli se jedná o ethereum, bitcoin či jinou haťapu. Většina podobných virtuálních veličin je používána pro nelegální účely a jen malá část je ponechána na hraní gamblerům. Ztráta je zde denním chlebem.

Obecně platí, že „smart“ investoři nakupují, když na trzích teče krev. Prostě emoce, a zvláště panika do investic nepatří. Ale prosím vás, vyhněte se výše zmíněným investicím, tedy aspoň do doby, než jim pořádně porozumíte, protože ztratit můžete všechno a to za potenciálních pár procent navíc nestojí za to.