KOMENTÁŘ: Co mají společného bitcoin a zlato

Vedle toho, že jsou bitcoin a zlato jedny z mediálně nejpopulárnější investic, je jejich hlavním spojovacím prvkem to, že to nejsou investice. Ani jedno z těchto aktiv nesplňuje základní požadavek, který bychom měli klást na své dlouhodobé investice, a to konzistentně vydělávat a přinejhorším překonávat inflaci.

Bitcoin je svým způsobem jen určitý druh spekulace jako v kasinu a rozhodně to není něco, na čem bychom mohli všichni dlouhodobě vydělávat. Zlato je zase pouze druh pojištění vůči extrémní celosvětové krizi.

Bitcoin – měna neměna

Samozřejmě, že nepřesvědčím ty, kdo na bitcoinu „virtuálně“ vydělali, nebo ty, kdo v to stále doufají, ale pár faktů by si měli uvědomit všichni. Marketingový argument, že bitcoin je necentralizovaný a neregulovaný systém, lze jen těžko popřít. Ale nejedná se o důvod k nákupu, ale k prodeji.

Budu totiž rád, když aktivum, v kterém jsem placen nebo v něm mám majetek, můžu objektivně ocenit a bude nějakým způsobem chráněno před podvodníky a nelegálními živly. Opravdu nechci zažít výplatu, za kterou, než si dojdu nakoupit, dostanu přinejlepším rohlík.

Truc měna pro podsvětí a proti přírodě

Bitcoin, stejně jako ostatní kryptoměny, je jen jedno z mnoha příběhových aktiv, za kterými se zase zavře voda, až příběh přestane být populární. Přežije sice, ale žádné terno to nebude. Hlavním důvodem jeho přežití bude možnost nelegálně převádět peníze, aniž by to kdokoliv mohl sledovat. Riziko krádeže či ztráty hodnoty je pro potenciální investory akceptovatelné právě a jen s ohledem na možnost vyhnout se legálním, respektive kontrolovaným přesunům peněz.

Samozřejmě, když se řekne bitcoin, měl by se otevřít nůž v kapse ekologickým aktivistům, protože výroba jednoho bitcoinu je velmi drahá. Vlastně se spotřebuje obrovské množství surovin, energie a vyprodukují kvanta škodlivin na něco, co za pár měsíců nemusí ani existovat. A nejde o drobné. Jen u elektrické energie se nyní jedná o 0,5 % celosvětové spotřeby! To je asi spotřeba Rakouska.

Imaginární milionáři a 95 % padlých andělů

To, že bitcoin někomu vydělal, neznamená, že je mezi námi mnoho nových milionářů, protože málokdo cenu realizoval, a navíc je současná cena už níž, než byla před rokem a půl. Mnoho výnosů bylo vlastně jen imaginárních, protože se ve skutečnosti obchoduje jen se zlomkem celkového počtu kusů. V případě většího prodeje by cena zkolabovala úplně a celá imaginární bilionová hodnota by se rozplynula stejně, jako vznikla. Jakékoliv hrozby krachem kryptoměn jsou jen chiméra.

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry

Navíc, ani obecné nadšení investovat do kryptoměn není tak úplně ziskový obor, jak to podle médií vypadá, protože se často jedná o podvody. Odhaduje se, že jen cca 5 % kryptoměn, resp. ICO přežívá a počet mrtvých projektů přesahuje několik stovek, kde se ztratily desítky miliard dolarů.

Zlato – aktivum bez výnosu, likvidity, ale s minulostí

Zlato je klasika. Historicky se prostě kupuje, protože se to dělalo i dřív, ale svět je jinde. Ani dentisti miliardářů ho již dlouho nepoužívají. V elektronice se objevují levnější vodiče, které postupně zlaté kontakty nahrazují a centrální banky už nemají zlato jako hlavní rezervní aktivum a dlouhodobě se ho zbavují. Tedy, abych nebyl úplně nefér, jsou zde země nebo spíše rizikovější regiony, které nemají rády dolar či euro a jejich centrálním bankám nic jiného než nakupovat zlato nezbývá.

Samozřejmě, šperky jsou stálice a ženy je budou mít rády i nadále a co víc, opravdu jim to sluší, ale množství zlata, které na ně muži navěší, je omezené. Jen málokterá žena snese v uchu a na krku těžké zlaté závaží.

Krize už nejsou, co bývaly

Zlato vedle jeho jedinečnosti a blyštivosti opravdu nemá moc co víc nabídnout. Nemá úroky, neroste, neslibuje výnosy, prostě jen je. Ani poslední krize neprokázaly, že cena zlata při krizi roste. Ukrajinská krize byla málo, Brexit zatím nic, turbulence na akciových trzích cenou také nehnuly a ani zvolení Trumpa či krach Turecka, Venezuely nebo Argentiny zlatu nepomohly.

Zlato je prostě jen nelikvidní, drahý kov, kde buď doufáte v globální krizi a věříte, že takových jako vy bude víc a cena tedy poroste. Samozřejmě, že analytiků, kteří předpovídají jakoukoliv krizi, je mnoho. Sice jim ty předpovědi dlouhodobě nevycházejí, ale zase jsou populární, protože se mnohem více čte o katastrofách, které si navíc přibarvíte.

Zcela tragický přístup k investicím do zlata je nákup fyzického zlata. Tam za víru v možný výdělek v případě návratu k prvobytně pospolné společnosti platíte ještě řádově procenta až desítky procent ceny jako poplatek za nákup slitku či cihličky.

Investujte do zlata a bitcoinu...

…ale připravte se dlouhodobě na reálné ztráty. Bitcoin a zlato nejsou investice, ze kterých si jednou budete žít a počítat minulé výnosy. Pokud jim i nadále věříte, tak alespoň doporučuji obětovat mnohem menší částku, než o které nyní uvažujete.