Domácí rozpočet pod tlakem. Přinášíme 9 tipů, jak se vyhnout tvrdému přistání

Základním doporučením pro zdravé osobní finance je vytváření rezerv. Naplno se ukáže, kdo myslel na zadní kolečka a kdo ne. Dnes je přesně ta doba, kdy se budou rezervy hodit. Kdo nemá rezervy, bude se muset s největší pravděpodobností zadlužit.

Nejdůležitější je si uvědomit, že záchranný plán má být ideálně koncipovaný alespoň na šest měsíců. Nelze počítat s tím, že za měsíc bude všechno v pořádku a nějak to zvládneme. Tento lehkomyslný přístup se nemusí totiž vyplatit.

1. Omezení výdajů

Tušíme-li, že bude hůř, je prioritou číslo jedna omezení všech výdajů. Hlavně výdajů za zbytečné věci, které nám sice udělají krátkodobě radost, ale dlouhodobě nebudou mít žádný pozitivní dopad na naši finanční kondici. Mezi tyto výdaje lze zařadit jakékoliv nákupy zboží (nový mobil, když ten starý má pavouka, sportovní potřeby, oblečení), dovolené a doplacení záloh na dovolené, nové auto, rekreační nemovitost, rekonstrukce a modernizace bydlení, cigarety.

2. Hotovost

Použít hotovost na úhradu nákladů napadne asi každého, to je jasné. Co je ale potřeba si uvědomit, že v dnešní době hotovost nemusí být nejlepší rezervou. Jednak je bezpečnější platit kartou, ale také ne všechny výdaje je možné zaplatit hotovostí. Pokud tedy hrozí nedostatek finančních prostředků na účtu, třeba na splátku hypotéky, je potřeba zajistit, aby zůstatek na účtu byl.

3. Omezení spoření

Spořit je sice fajn, ale nemusí se spořit za každých okolností. Pokud víme, že v rozpočtu by mohly chybět zdroje, je určitě řešením omezit všechny platby na spořící nástroje. V dnešní době není potřeba intenzivně spořit na důchod, když nevíme, jestli zvládneme příští měsíc zaplatit složenky. Ne všechny platby je ovšem možné vypnout bez poskytnutí informace protistraně. Zde doporučuji konkrétní kroky konzultovat se svým finančním poradcem.

4. Čerpání rezerv

Pokud předešlé kroky nevedly k požadovanému výsledku, bude zapotřebí sáhnout do rezerv. Ti zodpovědnější, kteří nějaké rezervy mají k dispozici, by měli postupovat následovně: Nejdříve použít krátkodobé rezervy a konzervativní spoření. Akciové investice bude lepší v dnešní době vzhledem k vysokým ztrátám zachovat. To by ale neměl být problém, protože pokud někdo investuje do akcií, má pohotovostní rezervu vyčleněnou. Tedy alespoň pokud investuje s námi.

Nejdříve sáhneme na běžný účet, následně na spořicí účet, dále zvažujeme (z důvodu delší výpovědní lhůty) vypovězení stavebního spoření a ukončení termínovaných vkladů, výběr z fondů peněžního trhu. Následují investice do konzervativních dluhopisů, nemovitostních fondů a smíšených fondů, pokud bychom nerealizovali ztrátu. Máme-li v držení dlouhodobé akciové portfolio, je možné v poslední řadě sáhnout i na tuto rezervu.

5. Odložení splátek

Sněmovna schválila vládní návrh o odložení splátek, který se týká téměř všech úvěrů (hypoték, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů). Máte se splácením potíže? Stačí, když ve své bance v internetovém bankovnictví nebo přímo na hlavní stránce banky vyplníte jednoduchou žádost a zvolíte variantu odkladu splátek na 3 nebo 6 měsíců.

Banka nezkoumá příjmy ani jejich pokles. Zajímá ji pouze vaše dosavadní pozitivní platební morálka. Pokud nemáte splátky po splatnosti déle jak 30 dní, odklad vám bude umožněn. Myslete však na to, že jde o přerušení splácení, nikoliv o odpuštění splátek. Kdo problém se splácením nemá a nechce odklad využít, nemusí. Nejde o plošný odklad všech úvěrů.

6. Kontokorenty a kreditky

Disponujeme-li schváleným kontokorentem nebo kreditkou v kapse, možná přišel čas na jejich použití. Určitě nejde o výhodné úvěry, ale na překlenutí krátkodobého nedostatku a na pokrytí nejzákladnějších výdajů v domácnosti lze v takové době takový úvěr doporučit jako vhodný. Čím dříve bude splacen, tím lépe.

7. Když úspory nestačí

Začíná přituhovat. Pokud jste nuceni číst ještě tyto řádky, protože předešlé rady moc nepomohly, nezbývá nic jiného, než se správně zadlužit. Správně znamená levně a bezpečně. Zde je na místě upozornit na to, že nejbezpečnější úvěr poskytne vždy banka. Určitě je potřeba se vyhnout všem nebankovním institucím, které budou chtít využít současné situace.

Jaké úvěry v bance zvolit? Nejjednodušší bude spotřebitelský úvěr, u kterého není potřeba zajištění nemovitostí a stačí prokázat pouze dostatečnou bonitu (schopnost splácet) a dobrou úvěrovou historii (bez záznamu v registrech). Pro porovnání jednotlivých variant lze použít ukazatel RPSN (roční procentní sazba nákladů) nebo si jednoduše spočítat náklady ručně. Spotřebitelský úvěr lze kdykoliv splatit s minimálními poplatky. Z pohledu bezpečnosti je lepší zvolit raději delší splatnost s nižší splátkou. Výši úvěru volíme tak, aby nám kompenzoval očekávaný propad v příjmech + navýšení o výdaje se splácením.

Další možnost úvěrování souvisí s úvěry na bydlení. Tyto úvěry lze refinancovat a zároveň navýšit. Jde již o složitější proces, ale může se jednat ve výsledku o nejlevnější řešení. Tuto možnost je ovšem potřeba individuálně posoudit a nejlépe konzultovat s odborníkem – finančním poradcem.

8. Dlouhodobé rezervy

Většina dlouhodobých rezerv, pokud nejsou v držení dlouhodobě, je aktuálně ve ztrátě. Není to špatně. Tyto výkyvy na finančním trhu se dějí a každé dlouhodobé portfolio by s těmito událostmi mělo počítat. Bude záležet na konkrétní situaci, jak se zachovat. Je potřeba zvážit případné ztráty způsobené prodejem cenných papírů a náklady spojené s případným úvěrem. Toto je již „vyšší dívčí“ a nikdo by se do takových úvah neměl pouštět sám. Konzultace s investičním poradcem je v tomto případě na místě.

9. Odkupy z životního pojištění

Máme-li ve svém finančním portfoliu rezervotvornou pojistku, možná nám vznikne nárok na mimořádný odkup. V krajním řešení na odkupné v případě ukončení pojistné smlouvy. To ale neznamená, že je dobré vypovědět pojistku. Naopak. V době nouze je pojištění daleko více zapotřebí než kdykoliv předtím. Pokud totiž nemáme žádné rezervy, je pojištění poslední záchrana v případě změny zdravotního stavu.

Dále se nabízí, že nám do klína spadne ještě nějaká úleva ze strany státu a naše situace nebude úplně kritická. Tak i tak je ovšem potřeba počítat s časovou rezervou a opravdu kalkulovat s tím, že se může jednat o dlouhodobější situaci, která vyžaduje zodpovědný přístup. Štěstí přeje připraveným.