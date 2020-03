KOMENTÁŘ: Zásadní změny, které lze očekávat v době pokoronavirové

Vše, co bylo řečeno dodnes, nechť je zapomenuto. Analýzy, předpovědi, sliby, přání, cokoliv. Koronavirus ze dne na den vše změnil. Z družných lidí udělal domácí puťky, z boháčů dělá dlužníky, z podceňovaných státních zaměstnanců hrdiny. Jaké další perspektivy se před námi otevírají?

Vše špatné je k něčemu dobré! Osobně to špatné nemám rád, ale je pravda, že mne to vždy zocelí a posune vpřed. Proto můžeme i v době pokoronavirové očekávat několik zásadních změn, které budou jen a jen prospěšné.

1. Začneme si vážit doktorů, mediků a vědců

Za pár let si nikdo ani nevzpomene, že jsme se třásli doma a počítali každou skývu chleba, jestli vystačí pro děti, a s hrůzou koukali na každého, kdo jen trochu zakašlal. Vzývali jsme doktory, aby nápor nemocných zvládli. Takřka modlou se stali vědci, kteří nepřetržitě hledali lék. Nezapomeňme na to a na ně.

Opravdoví hrdinové jsou někde jinde než na obrazovkách televizí v dennodenních seriálech. Nejsou to ani rádoby „celebrity“ focené při rautech a při otevírání butiků. Opravdu důležití jsou ti, kteří nám dávají jistotu.

2. On-line svět a finanční supermarket bude běžná věc

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Velký posun nastal ve sjednávání smluv. V případě jednoduchých produktů přeci není nutné někam dojít a vystát si frontu. Co v současnosti zafungovalo, je on-line sjednávání smluv. Ať už s pomocí bankovní identity nebo skrze šifrované poskytnutí dokladů, je uzavírání smluv mnohem jednoduší.

Potenciální klienti nyní nemusí řešit stohy papírů, fronty v bankách, ale v klidu si materiály doma prostudují, prodiskutují s poradcem a odsouhlasí z pohodlí pohovky. Banky zjistí, že jejich pobočky jsou vlastně zbytečné, že důležitější je rychlost a kvalita služby ze strany finančního konzultanta než výkladní skříň v centru města.

Uzavírání smluv on-line pomůže klientům šetřit čas a peníze, a přitom vše bude zaznamenáno, jak požadují zákony. Navíc, poradci mají v jeden okamžik přístup do všech bank a pojišťoven a mohou poskytnout alternativní způsoby řešení než jedna konkrétní instituce s jedním produktem.

3. Práce z domova nebude tabu

V době, kdy se lidé nesmí stýkat, se nevyhnutelností stala práce z domova tzv. home office. Někdo to zvládá ve vlastní pracovně, někdo ve vaně, někdo s dítětem na klíně, ale jde to. Sice si to nemůžou dovolit všichni, ale určitě se mnoho profesí může těšit, že v budoucnosti budeme pracovně trávit víc času doma.

4. Zažitá paradigmata zmizí

Tady spíše jen rychle, protože výčet nových zkušeností, které nezažili kolikrát ani zkušení profesionálové je dlouhý:

Ceny akcií mohou padat. Po deseti nebo dokonce více letech akciové bonanzy, přišlo o to horší vystřízlivění. Ano, je to pravda, pokles cen akcií o 30 či 40 % není sci-fi a kdo s ním nepočítal ve svém rizikovém nastavení, teď je asi dost ve stresu.

Dluhopisy jsou bezrizikové jen tolik, jak je bezrizikový jejich emitent, a emitenti nejsou žádní svatoušci. Nepůjčují si proto, aby vám platili velké úroky, ale naopak, aby platili, co nejmenší úroky, a přitom část rizik podnikání přenesli na vás.

Měnová politika není všespásná a v extrémních situacích musí pomoci fiskální politika. A tady se teprve ukáže, kdo z volených představitelů opravdu myslí a pracuje pro blaho státu a jeho obyvatel než jen pro možnost dalšího zvolení.

Zlato, stříbro, bitcoiny, koruna opravdu nejsou bezpečné přístavy a při finanční krizi mohou být velice rychle na odstřel.

Doručování nákupů na objednávku je často opravdu lepší než fronty a vytahané ruce.

5. Zlepší se hygiena

Děti zrozené v době pokoronavirové budou více dbát na hygienu, kterou jim vsugerovali jejich viru znalí rodiče. Jen doufám, že mytí rukou a znalost základních hygienických pravidel nebude jen dočasné a aspoň něco si lidé zapamatují i do budoucna.

Vítejte v nové světě.