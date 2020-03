Home office do odvolání! Po pár dnech ho však nezvládne každý

Pevná vůle, to je to, oč tu běží. Home office, tedy práce z domova, není pro každého. Jsou lidé, kteří na volnost, kterou jim poskytuje, nedají dopustit. Den mají rozložený na pracovní a nepracovní čas a dokážou v tomhle módu pracovat celé týdny bez setkávání s kolegy, společných porad či obědů.

„Moje produktivita doma neupadá. Pokud pracujete, tak pracujete. Pokud se bavíte, tak se bavíte. Pro častější práci z domova je potřeba dostatek vlastní disciplíny. Pokud ji člověk nemá, na výsledcích práce se to projeví,“ míní Přemysl Lukeš ze společnosti Der Kurier.

A právě z těchto důvodů je pro mnoho jiných home office za trest. Nedokážou se z domácí pohody dostat do pracovního tempa – špatně se soustředí, neustále je od práce pro firmu něco odtahuje. „Osobně mi práce z domova nevyhovuje. Nemám vyhrazenou pracovnu, proto na mě stále ‚vyskakuje‘ několik rušivých elementů – neumyté nádobí, nepřimontovaná polička…“ vysvětluje David Buchta ze společnosti Primulus.

Pracovní doba se tak nenápadně protahuje na celý den, a když se k tomu navíc přidají namátkové kontroly nadřízených, není moc o co stát.

„Podmínkou home office je, že nadřízený si musí být jistý poctivostí zaměstnance, aby jej nemusel neustále kontrolovat. Část manažerů má ale problém vzdát se kontroly nad svými zaměstnanci, zvlášť pokud určité části chybí sebedisciplína,“ říká Marcela Vyskoková z personální agentury ACjobs.

Kvůli těmto zkušenostem mnoho firem váhá a prvně si nováčka raději otestují, než mu práci svěří domů. „Home office řešíme se zaměstnanci individuálně, jako firma hodně dbáme na produktivitu a efektivitu, a od toho se vše odvíjí,“ říká Jan Skovajsa ze startupu myTimi.



Jenomže hrozící pandemie koronaviru vše urychlila. Doma zůstaly ze dne na den stovky lidí v karanténě a stejně rychle k nim nově přibyly tisíce pracujících rodičů s dětmi, kterým zavřeli školy. Kdo může pracovat na počítači či telefonu, zůstává doma. A nikdo neví, na na jak dlouho.

Vyjasněte si pravidla

Pro část zaměstnanců, kteří dojíždějí za prací, to může být vítaná změna, nemusí vstávat na brzký spoj a ušetří čas i peníze za cestování. Ale uběhne jeden den, druhý, třetí… a stane se, že se člověk, který není zvyklý plánovat si pracovní čas, v povinnostech ztratí.

Co udělat nejdřív, a co naopak počká? Kdy začínat a kdy končit práci? Může šéf volat i po pracovní době? Kolik času si vymezit na uvaření oběda pro rodinu a je možné jít v pracovní době s dětmi na hřiště? Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Záleží tedy pouze na domluvě mezi vámi a firmou. Proto nejdříve, ideálně před odchodem na home office, si projděte s nadřízeným, jak bude váš denní režim vypadat. Kdy musíte být k dispozici na telefonu nebo do kterého termínu úkoly odevzdat. „Ve firmě pracuje hodně z nás na home office, naše zásada je, aby byl člověk v pracovní době vždy k zastižení,“ říká Marcela Vyskoková z ACjobs.

I když budete pracovat doma, vezměte na vědomí, že nemáte dovolenou. A za měsíc – o kterém se nyní spekuluje například u zavřených škol – bude firma chtít vidět i výsledky vaší práce.

„Určitě je výhodné mít dobře nastavený režim a dodržovat ho. Pomáhá opakovat ty samé denní rituály, jako když do práce jdete. To znamená ráno vstát v obvyklý čas a nepřispávat si, dát si sprchu, snídani, převléct se. Klidně jen do domácího, ale určitě nezůstávat v pyžamu. Pomáhá i stanovit si přesný plán úkolů, činností, které musíte během dne vyřídit, tak se budete držet dané osnovy a v mezičase nehledat, čím byste mohli prokrastinovat,“ nabádá Věra Burešová ze společnosti Naturhouse.

Pokud víte, že se budete starat i o děti, domluvte se dopředu s nadřízeným na konkrétní pracovní době, kdy budete k zastižení na mailu a telefonu a kdy naopak můžete být offline.

„Mám s firmou domluvu, že pracuji až od oběda. Dopoledne jsem s dětmi, po obědě k nám přijde babička a po páté přijíždí manžel,“ popisuje svůj homeofficový režim sedmatřicetiletá účetní Daniela. Dle libovůle vám zaměstnavatel také může uvolnit, či naopak zpřísnit pracovní náplň. Můžete například jen dělat na úkolu, lhostejno kdy, ale mít jej do termínu hotový. Nebo naopak od vás může šéf chtít podrobný rozpis, na čem a jak dlouho jste pracovali.

„Domluvených pravidel může být celá řada, například v případě, že nejde o karanténu, vás může nadřízený odvolat z home office na důležitou poradu nebo po vás chtít evidenci odpracovaných hodin, případně timesheet, tedy něco jako výkaz práce,“ vysvětluje Marcela Vyskoková z ACjobs.

Uspořádejte si práci z domova podle sebe