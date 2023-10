Mluvit doma o dědictví a účtech? Pro řadu lidí je to tabu, říká sonda

Co zjistil průzkum Co je potřeba v případě skonu rodinného příslušníka udělat s bankovním účtem, aby k němu měli pozůstalí přístup, ví jen 30 procent dotázaných.

81 procent Čechů nemá vyřešené, co se stane s jejich majetkem nebo majetkem blízkých v případě úmrtí. Téměř polovina dotazovaných (49 procent) to ale chce v dohledné době změnit.

Osobní zkušenost s dědictvím má 65 procent Čechů. Třetina z nich přitom vnímá dědictví pozitivně. Nejčastěji zdědili majetek (67 procent), ale i dluhy (6 procent) Zdroj: Průzkum Ipsos pro Českou spořitelnu, říjen 2023