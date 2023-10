Dceři chalupu nedám. Co může být v závěti a kdy je možné potomky vydědit

ilustrační snímek

Je mi 72 let a přemýšlím o tom, jak naložit se svým majetkem. Vlastním čtyřpokojový byt v Brně, kromě toho mám 700 tisíc investovaných v podílových fondech a dluhopisech a 300 tisíc na spořicím účtu. Jsem vdova, mám dva syny a dceru. Co se týká bytu, je mi jedno, kdo či zda vůbec někdo v něm bude bydlet. Ať ho děti klidně prodají a peníze si rozdělí rovným dílem. Peníze včetně mých podílů ve fondech a dluhopisech bych ale ráda předala dceři. Je to možné?

Je vždy na rozhodnutí zůstavitele (tedy čtenářky), aby řekl, jak chce majetek pro případ své smrti rozdělit. Pokud chce zvýhodnit dceru, je to jistě možné učinit závětí.

V daném případě hodnota bytu výrazně převyšuje ostatní majetek, takže nebude problém z jeho ceny vyplatit nebo jinak vypořádat povinné díly pro oba syny.

Za dědice zůstavitelka prostřednictvím závěti povolá všechny své děti a nařídí, aby se dědictví rozdělilo tak, že majetek v podílových fondech a účty připadnou dceři a zbytek bude rovným dílem rozdělen všem třem.

Zůstavitelka v dotazu uvedla, že je jí jedno, kdo bude v bytě bydlet, a že děti mohou byt prodat a peníze si rozdělit, tedy je vydědit nechce. Děti mají právo požadovat povinný díl, který u zletilých činí ¼ zákonného dílu a u nezletilých ¾ zákonného dílu. To v daném případě závěť respektuje a nehrozí, že by musela dcera svým dvěma bratrům něco doplácet.