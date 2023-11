Hypoteční sazby opět mírně klesly. Kdy a co rozhýbe trh s hypotékami?

Dlouho očekávaný impulz, který by mohl rozhýbat hypoteční trh, se nekoná. Česká národní banka (ČNB) na listopadovém zasedání snižování základních sazeb opět odložila.

„Trh drobnou změnu částečně očekával, takže v tomto ohledu se dostavilo mírné zklamání. ČNB si tento první symbolický krok k cestě snižování úrokových sazeb zatím šetří na lepší časy. Možná na prosinec, možná až na začátek příštího roku. Situace na trhu s hypotečními úvěry tedy zůstává ve znamení stagnace,“ říká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance s dovětkem: „Kdo si počká, ten se – možná – dočká.“

Stejného názoru je Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select. „Pokles Swiss Life Hypoindexu o čtyři bazické body, na současnou hodnotu 6,01 %, je změnou spíše kosmetickou. Stojí za ní mimo jiné velmi krátkodobá nabídková akce jedné z bank, které Swiss Life Hypoindex tvoří. Obecně však banky i nadále kopírují chování ČNB, která na svém listopadovém zasedání opět ponechala sazby na stávajících hodnotách,“ poznamenává analytik.

Od začátku roku splátka zlevnila o 700 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,01 % p. a. klesla díky poslední změně indexu o 68 korun na 22 582 korun. Od začátku roku jde o zlevnění splátky o téměř 700 korun.

„Nejvýraznější pokles zaznamenala naše modelová splátka v březnu, kdy klesla průměrná nabídková sazba hypoték o desetinu a splátka tak zlevnila na 23 131 korun. Pod hranici 23 tisíc korun se ale splátka hypotéky dostala až v srpnu,“ říká Jiří Sýkora.

„Vyhlašované úrokové sazby se stále drží kolem 6 % p. a. Výsledné úrokové sazby po produktových slevách a případném individuálním vyjednávání jsou o pár desetin procentního bodu nižší – řekněme někde kolem 5,5 % p. a., byť v některých případech se lze dostat i níže. Ale to už záleží na konkrétních okolnostech,“ komentuje David Eim.

Fixace na tři roky zlevňuje, fixace na rok zdražuje

Nejvýraznější pokles úrokových sazeb zaznamenaly hypotéky fixované na tři roky, a to v průměru o 0,13 procentního bodu. Úrokové sazby hypotéky do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesly na 5,91 % p. a.; u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) to je 6,26 procenta.

Nepatrně zlevnily i hypotéky fixované na pět a deset let. Sazby pětiletých fixací klesly na 5,81 % p. a. u hypoték do 80 % LTV a na 6,15 % p. a. u hypotéky pro mladé.

Proti proudu se vydaly hypotéky fixované na jeden rok. V průměru zdražily o tři bazické body. Banky je mladým nabízejí za 6,04 % p. a., ostatním žadatelům za 6,46 % p. a. Jednoleté fixace hypoték do 80 % LTV zůstávají i nadále nejdražší na trhu, nejlevnější jsou naopak pětileté fixace.

Kdy dostane hypoteční trh impulz od ČNB?

Poslední šanci na snížení úrokových sazeb v letošním roce bude mít ČNB na svém zasedání 21. prosince. Zda ke snížení této sazby skutečně dojde, však není zcela jisté.

„ČNB uvedla, že s velkou pravděpodobností ke snížení sáhne na příštím, tedy prosincovém zasedání. Ovšem dopředu upozorňuje na to, že toto případné snížení bude, alespoň z počátku, velmi pozvolné. Na bankách potom bude, zda případné snížení promítnou do sazeb hypoték okamžitě jako takový vánoční dárek klientům, nebo počkají se snížením až na rozjezd hypotečního trhu na počátku roku 2024,“ poznamenává Jiří Sýkora.

Pokud ČNB skutečně v prosinci přistoupí ke snížení základní sazby, bude se zřejmě podle očekávání jednat pouze o pokles o čtvrt procentního bodu. Základní sazba by tak mohla klesnout na 6,75 %.

Období vysokých sazeb nejspíš končí

Přestože banky nedočkavě vyhlížejí oživení hypoteční trhu, snížení základní sazby o čtvrt procentního bodu velkou změnu nezpůsobí. Většina bank má totiž určitý očekávaný pokles sazeb v hypotékách již započítaný. Na druhou stranu i sebemenší impulz od ČNB bude pro hypoteční trh dobrou zprávou, že období vysokých sazeb končí.

„Podle hřmění se zdá, že někde v dálce už se blýská na lepší časy, ale přes symbolický kopec tvořený klíčovými sazbami vyhlašovanými ČNB ono blýskání na lepší časy ještě nevidíme. Nezbývá, než se trpělivě dívat směrem k obzoru a čekat, kdy první blesk v podobě snížení repo sazby rozčísne finanční oblohu,“ uzavírá David Eim.