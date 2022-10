Ani notář nezjistí všechno. Dědicové často přicházejí zbytečně o peníze

Dědicové se zpravidla domnívají, že veškerý majetek zůstavitele zjistí notář. Jak to probíhá v praxi? Co může notář zjistit?

Lidé předpokládají, že notář při pozůstalostním řízení vypátrá vše. Ten se ale dozví pouze to, co mu sami sdělí. Když třeba v pozůstalosti najdou smlouvu k účtu, výpis z účtu či platební kartu. Dále pak samozřejmě to, co je uvedeno v závěti. Ale pouze v případě, kdy byla pořízena a uložena u notáře. Nebo když se v pozůstalosti našla.

Notář v katastru snadno dohledá veškerý nemovitý majetek zemřelého po celém Česku, i když o něm sami dědici nevěděli. Nehrozí tedy situace, že dědicům vznikne vlastnické právo k domu, který někde po smrti zůstavitele chátrá. Jiná situace je u bankovních účtů.