PŘEHLEDNĚ: Jaké zvýhodněné podzimní akce mají stavební spořitelny

Stavební spoření si za více než 25 let na českém trhu vydobylo pozici osvědčeného produktu, který láká Čechy především svou bezpečností a také státním příspěvkem, který může ročně dosáhnout až 2 000 Kč. Podmínkou pro maximální státní podporu je na účet vložit za rok alespoň 20 000 Kč, spořit minimálně po dobu šesti let a naspořené peníze během této doby nevybírat. Po této době je vhodné ověřit podmínky na trhu, protože výnosnost smlouvy po šesti letech klesá.

S využitím akcí a se započtením nejvyšší státní podpory se čistý výnos stavebního spoření, tedy zhodnocení vložených peněz, pohybuje aktuálně i přes 3,5 procenta za rok. Mnohé akce trvají jen do konce října, jiné budou pokračovat i v listopadu a v prosinci a další jsou vyhlášeny jako dlouhodobé. Podívejte se na přehled momentálních akcí.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS – Liška):

Trvání akce: do 30. listopadu 2019

Pro všechny klienty stoprocentní sleva na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 1 500 Kč. Při splnění podmínek se budou klientům úročit peníze výhodněji (úročení vkladů 0,6 % + obratový bonus 0,6 %).

Trvání akce: do 31. prosince 2019

Ještě vyšší bonus mohou získat klienti, pokud si ke stavebnímu spoření zároveň zřídí běžný účet ČSOB Plus konto nebo Premium konto. Maximální výše poplatkové slevy v tomto případě dosáhne 2 000 Kč, klient navíc získá odměnu 1 000 Kč připsanou na nově uzavřený účet. Po započtení maximální možné prémie dosahuje nejvyšší možný výnos stavebního spoření 3,8 % ročně.

Modrá pyramida stavební spořitelna:

Trvání akce: do 13. prosince 2019

Prémie pro nové klienty ve výši poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně však 2 000 Kč, pokud klient v průběhu prvních čtyř měsíců vloží na účet částku odpovídající jednomu procentu cílové částky. Při splnění podmínek se budou klientům úročit peníze výhodněji (úročení vkladů 0,5 % + obratový bonus 0,5 %), což společně se státní podporou představuje efektivní roční zhodnocení až 3,76 %.

Klienti, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření Efekt Plus a v průběhu prvních čtyř měsíců na ni vloží více jak 300 000 Kč, získají zvýhodněné úročení 0,8 % nad rámec standardního úročení (celkově tedy 1,3 % p.a). Smlouva je uzavřena bez poplatku a to bez omezení výše cílové částky.

Raiffeisen stavební spořitelna

Trvání akce: do 31. října 2019

Všem klientům nabízí spořitelna slevu 2 000 Kč z poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření s minimální cílovou částkou 200 000 Kč. Klientům starším 25 let se budou vklady úročit částkou 1,2 procenta ročně, mladším pak o 1,5 procenta ročně. U tarifu pro děti a mladé do 25 let se zhodnocení pohybuje lehce pod 4 % ročně, u tarifu pro dospělé činí až 3,8 % ročně.

Wüstenrot

Novinky: trvání neomezeno

Noví klienti, kteří v době sjednání stavebního spoření překročili věkovou hranici 55 let, mohou uzavřít flexibilní stavební spoření. Stavební spoření 55+ má veškeré parametry klasického stavebního spoření s úrokovou sazbou 1,2 % p.a., a navíc je bez poplatku za sjednání smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč nebo 500 000 Kč. Novinka umožňuje vybrat naspořené prostředky, a to bez poplatku již po dvou letech od založení smlouvy. Předčasným ukončením však klient ztrácí nárok na státní podporu.

Nově jsou upraveny také podmínky u dětského stavebního spoření Kamarád a Kamarád+, které je určené dětem od narození do 24 let. Atraktivní úroková sazba 1,2 % ročně platí pro nové vyšší cílové částky 200 a 500 tisíc Kč, kdy je sjednání smlouvy zdarma. Do čtyř měsíců je však třeba vložit na účet stavebního spoření částku odpovídající jednomu procentu z cílové částky. U všech nově sjednaných smluv bude možné předčasně ukončit smlouvy bez poplatku, a to po minimálně dvou letech spoření. Předčasným ukončením však klient ztrácí nárok na státní podporu

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka):

Stálá nabídka

Slevu na poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření stavební spořitelna ukončila 30. září 2019. Stálou nabídkou je úspora na poplatku při uzavření smlouvy na webu Buřinky. V takovém případě je poplatek pevný ve výši 495 Kč oproti běžné ceně ve výši 1 % z cílové částky.

Rada Jak peníze vkládat

Pokud se rozhodnete uzavřít stavební spoření, je dobré také zvážit, jakým způsobem peníze na účet vkládat – zda pravidelně po menších částkách, jednou za rok, nebo dokonce jednorázově vložit celou částku, kterou chcete naspořit.

Jako nejpraktičtější varianta se v dnešní době ukazuje vložit peníze na účet jednou za rok. Na trhu jsou dnes totiž k dispozici jiné produkty, například spořicí účty, termínované vklady nebo konzervativní podílové fondy, kde se peníze mohou v průběhu roku zhodnotit více než na stavebním spoření, kam pak stačí v prosinci převést 20 000 Kč. V takovém případě si ale musíte ohlídat, aby byly peníze na účet připsány skutečně nejpozději do 31. prosince, jinak se připravíte o státní podporu.