ZMAPOVÁNO: Jaké výhody a bonusy nabízejí banky ke studentským účtům

Informace poskytly jednotlivé banky, uvádíme je v abecedním pořadí podle názvu banky a týkají se účtů pro studenty od 15 let věku.

Air bank Malý nebo Velký tarif

Banka speciální studentské účty nemá, nabízí jeden běžný účet pro všechny.



Poplatky: Klient si ke svému běžnému účtu volí ze dvou tarifů. Malý tarif má nulový měsíční poplatek, zdarma jsou odchozí a příchozí tuzemské platby, trvalé příkazy a inkasa, dvě platební karty a jedna platební nálepka. Zdarma je vklad hotovosti na účet prostřednictvím vkladomatů banky. Ve Velkém tarifu za 100 Kč měsíčně má klient navíc zahrnuty například výběry zdarma ze všech bankomatů po celé Evropské unii nebo zaslání okamžité platby.

Výběry z bankomatů: U Malého tarifu výběry zdarma z vlastních bankomatů, výběr z bankomatu jiné banky kdekoli v Evropské unii stojí 25 korun. U Velkého tarifu výběry zdarma ze všech bankomatů po celé Evropské unii.

Něco navíc: Otevřít účet je možné i prostřednictvím mobilní aplikace. Banka nabízí možnost platit v obchodem mobilem (Apple Pay pro iOS a My Air pro Android), chystá Google Pay a možnosti placení hodinkami. Pokud klient zaplatí platební kartou, nálepkou nebo mobilem alespoň pětkrát za měsíc nákup v jakékoli výši, úročí se mu zůstatek do 100 tisíc korun na běžném účtu úrokem 1 % p.a.

Česká spořitelna účet pro studenty

Poplatky: Založení i vedení účtu je zdarma. Stejně tak příchozí a odchozí elektronické úhrady, placení mobilem s Apple Pay a Google Pay, příchozí a odchozí úhrady v rámci EU – SEPA platby a mobilní a internetové bankovnictví George. Čerpat výhody studentského účtu je možné do 26 let, od 21 let je ale potřeba každoročně doložit potvrzení o studiu.

Výběry z bankomatů: Výběr v bankomatech České spořitelny a skupiny Erste doma i v zahraničí zdarma, výběr v jiných bankomatech v ČR 40 Kč, výběr v jiných bankomatech v cizině 125 Kč.

Něco navíc: Výhod studentského účtu lze při založení služby Moje zdravé finance využívat další dva roky, tedy do 28 let. Studenti mohou naplno využívat výhod bezkontaktního placení - jak bezkontaktní kartou, tak pomocí mobilních aplikací Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay.

ČSOB ČSOB plus konto

Poplatky: Za vedení účtu klienti do 26 let neplatí – vedení je zcela zdarma bez podmínek. V rámci účtu jsou zdarma tuzemské příchozí platby, odchozí elektronické včetně trvalých příkazů a inkas, dvě debetní karty (popř. nálepka), internetové bankovnictví a elektronický výpis.

Výběry z bankomatů: Výběr hotovosti na České poště a výběry z bankomatů ČSOB zdarma, výběry z cizích bank 40 Kč, výběry v zahraničí 100 Kč.

Něco navíc: Do 9.12. běží pro nové klienty soutěž Cash na co chceš o výhru ve výši 100 000 Kč. Do konce roku pak soutěž Shrábni litr, ve které může klient nad 18 let při založení účtu online získat 1 000 Kč.

Fio banka běžný účet

Speciální studentské účty banka nenabízí, pro všechny klienty je k dispozici klasický běžný účet bez poplatků a bez podmínek. Pouze u dětských účtů do 18 let jsou určitá omezení v limitech.

Poplatky: Založení i vedení účtu je zcela zdarma. Studenti od 15 let mají k dispozici aktivní internetbanking, mohou ho tedy využívat jako dospělí. Zdarma mají všechny tuzemské platby, platby na/z Slovenska, platby v rámci Eurozóny, inkasa i trvalé příkazy. Zdarma je i vydání platební karty.

Výběry z bankomatů: Každý měsíc je možné vybírat zdarma 10x z bankomatů Fio banky a až pětkrát (minimálně jednou) z bankomatů cizích bank. Zdarma je i jeden výběr měsíčně v zahraničí. Výběr z cizího bankomatu v ČR stojí 25 Kč, v zahraničí pak 80 Kč.

Něco navíc: Studentům druhého a vyššího ročníku vysokých škol dává banka k dispozici kontokorent nebo kreditní kartu, a to až do výše 10 000 Kč. Stačí přijít na pobočku a vzít s sebou platné potvrzení o studiu a doklad totožnosti.

Komerční banka studentský účet G2

Poplatky: Vedení účtu je zdarma. Zdarma jsou všechny odchozí úhrady v Kč na bankovní účty v Kč zadané přes internet nebo mobil i domácí příchozí úhrady v Kč. Účet je možné spravovat prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví.

Výběry z bankomatů: Výběr z bankomatů KB v ČR zdarma, z bankomatu cizí banky 39 Kč. V zahraničí je zdarma jeden výběr měsíčně, další za 99 Kč.

Něco navíc: Při založení účtu lze získat bonus až 700 Kč, 350 Kč za předložení platného průkazu ISIC vydaného v ČR a dalších 350 Kč za založení účtu v období do 31.10.2019. Bonus je vyplácen pouze na aktivní účet, tzn. účet, na kterém proběhla alespoň 1 bankovní operace (např. příchozí platba). K produktu lze získat za zvýhodněnou cenu 100 Kč měsíčně Zlatou kartu, která mimo jiné umožňuje celosvětově výběry z bankomatů zdarma. Studenti mají možnost využít přečerpání účtu ve formě bezúročného a nezpoplatněného povoleného debetu do 5 000 Kč.

mBank mKonto na vlastní triko

Účet mKonto na vlastní triko je určen mladým lidem od 15 do 18 let, od 18 let je v nabídce klasický běžný účet.

Poplatky: Vedení účtu mKonto na vlastní triko je zdarma, k účtu je možné zřídit internetové a mobilní bankovnictví. Všechny příchozí a odchozí tuzemské platby jsou bez poplatků, stejně tak i SEPA platby a trvalé příkazy.

Výběry z bankomatů: Tři výběry měsíčně zdarma z jakéhokoliv bankomatu v ČR, poplatek za další výběry je 29 Kč. V zahraničí jsou výběry z bankomatu bezplatné, je-li vybíraná částka 1 500 Kč nebo vyšší. U mKonta má klient zdarma všechny výběry nad 1 500 Kč kdekoliv.

Něco navíc: Platební nálepky, platby mobilem a hodinkami, možnost placení kartou ihned po zřízení účtu přes Google Pay.

Moneta Money bank Genius Student nebo Tom

Poplatky: Pro studenty od 15 do 26 let je vedení, zřízení a zrušení účtu Genius Student zdarma. Je možné využívat jak Internet Banku, tak i mobilní aplikaci Smart Banka. Mladí lidé mohou s tímto účtem platit také pomocí Google Pay či Apple Pay, nebo chytrými hodinkami prostřednictvím Garmin Pay a Fitbit Pay. Od 15 let věku je možné sjednat i standardní běžný účet Tom, bez nutnosti plnění jakýchkoliv podmínek zcela zdarma.

Výběry z bankomatu: Všechny výběry hotovosti z vlastních bankomatů u nás i v zahraničí jsou zdarma. Za výběry z bankomatů ostatních bank v ČR je účtován poplatek ve výši 20 Kč. Pokud má klient sjednanou službu Neomezené výběry, za výběry z bankomatů ostatních bank v ČR platí paušálně 50 Kč měsíčně.

Něco navíc: Aktuálně probíhá kampaň Založte si účet Tom s odměnou za vyzkoušení. Pokud si klient sjedná Tom účet do 30. listopadu a 5x zaplatí debetní kartou k účtu do konce následujícího měsíce po založení účtu, získá odměnu 1 000 Kč.

Raiffeisenbank eKonto Student Premium

Poplatky: Vedení účtu je zdarma do věku 18 let, poté zůstává zdarma při aktivním využívání. Aktivní využívání znamená, že je třeba na účtu uskutečnit alespoň 3 odchozí transakce měsíčně. Stačí si například vybrat peníze z bankomatu nebo platit nákupy kartou. Pokud podmínku klient nesplní, může výhody eKonta Student Premium i nadále využívat, jen to bude s poplatkem 49 Kč v daném měsíci. Součástí účtu je neomezený počet elektronických tuzemských plateb a jedna bezhotovostní přijatá nebo odchozí Europlatba nebo SEPA platba v měsíci.

Výběry z bankomatů: Klient má k dispozici neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v ČR i v zahraničí.

Něco navíc: Účet eKonto Student Premium je tzv. víceměnový účet. To znamená, že na účtu můžete mít kromě českých korun až 18 dalších měn. Aktuálně banka nabízí při založení účtu pro klienty od 15 let kapesné 100 Kč měsíčně po dobu jednoho roku, tato nabídka potrvá do konce října.

Sberbank Fér konto

Poplatky: Účet je bez poplatku, pokud je měsíčně provedeno pět transakcí - například pět plateb u obchodníka či pět převodů na účtu. Sberbank nabízí v rámci Fér konta možnost zvolit i variantu MINI, která je bez poplatků za vedení účtu i v případě, že ho klient aktivně nevyužívá.

Výběry z bankomatů: Po provedení pěti transakcí jsou výběry z bankomatů zdarma po celém světě.

UniCredit Bank U konto pro mladé

Poplatky: Vedení účtu je zcela zdarma bez podmínek. Součástí U konta je standardně přístup do internetového Online Bankingu i ovládání účtu přes chytrý telefon. Zdarma jsou elektronické příchozí i odchozí platby, tuzemské trvalé příkazy či inkasa a poskytnutí debetní karty.

Výběry z bankomatů: Výběry ze všech bankomatů u nás i v zahraničí jsou zdarma.

Něco navíc: Součástí U konta je slevový program U-šetřete přímo na debetní kartě. Slevy jsou propojené s nákupní kartou, kterou stačí u partnerů programu zaplatit, slevy se následně klientům automaticky připíšou přímo na účet.