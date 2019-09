Soused má autoservis, my hluk a výhled na vrakoviště. Jak se bránit?

Manželé Novotní léta žijí v rodinném domku v klidné vilové čtvrti. Na sousedy měli štěstí, rodiny se dokonce spřátelily. Jenže před pár lety si soused zřídil autoopravnu. Zpočátku to nebyl žádný problém, jen někdy trochu větší provoz než obvykle. Nad tím, že jim před zahradou občas parkují dvě, tři cizí auta, Novotní mávli rukou.

Jenže cizích aut před domem přibývalo a některá tam dokonce zůstala, dnes jsou z nich rezavé vraky. „Soused je pracovitý, kšefty mu jdou a já mu to přeju, ale od sedmi ráno do sedmi večer každý den slyšíme klepání, bouchání, startování motorů, cítíme strašný zápach a tak to jde pořád dokola,“ stěžuje si paní Novotná. „Domluva možná není, sousedovo podnikání nás ruší, navíc z terasy koukáme přímo na jeho autovrakoviště, jak se máme bránit?“ ptá se.

Rušení se vždy posuzuje tak, že musí překročit míru obvyklou v onom konkrétním místě, až pak se oprávněný může účinně domáhat ochrany. Z hlediska řešení hluku je jiná situace ve městě a jiná na vesnici, pro kterou je obvyklé například štěkání psů nebo bučení krav. Určitě nelze nahnat stádo krav mezi domy uprostřed městské zástavby.

Situace ale může být jiná i v různých místech jedné vesnice, například v bezprostředním okolí hřbitova, kde se očekává klid. Judikatura říká, že se musí jednat o rušení soustavné, dlouhodobé a intenzivní. S ohledem na různá prostředí obecnou zákonnou definici určit nelze. Definice rušení je tedy pouze nepřímá a je třeba se držet hygienických předpisů, svědectví, nebo úředního šetření na místě a argumentovat s ohledem na místní poměry.

Mohl by živnostenský úřad nepovolit takové podnikání v klidné ulici?

Živnostenský úřad zkoumá pouze vlastnictví k místu sídla či provozovny, nezkoumá místní podmínky ani to, zda by provozovna mohla někomu vadit.

Může nám pomoci nějaký jiný úřad či instituce?

Z hlediska nadměrného hluku či zápachu může ke zjednání pořádku pomoci místně příslušná hygiena. V případě odstavených vraků, které vadí z estetického hlediska a výhledu na okolí, je to složitější. Pokud jsou vraky dlouhodobě odstavené na veřejném prostranství, může pomoci obec nebo policie. V případě, že jsou vraky odstavené na soukromém pozemku rušitele, je to horší, nicméně v tomto případě doporučuji kontaktovat místně příslušný odbor životního prostředí, protože nikdo neví, zda z nich neunikají nebezpečné látky, které by mohly ohrozit spodní vody. Rovněž nakládání s vyjetými oleji či jinými nebezpečnými látkami je pro tuto oblast podnikání typická.

Nemohla by podnikání souseda nějak upravit obec?

Obec nemůže upravit podnikání jako takové, ale může například přijmout obecnou vyhlášku ve vztahu k veřejnému pořádku. To znamená, že může upravit hodiny či dny, kdy nelze rušit ostatní hlukem a nikdo nemůže vykonávat hlučné práce, třeba před osmou hodinou ranní nebo o víkendech. Také může upravit parkování.

Co tedy doporučujete čtenářce?

Vůbec nejlepším řešením je zkusit se nejprve domluvit, až poté začít kontaktovat státní orgány a vyžadovat po nich protokoly z ohledání a zajišťovat svědky. V případě, že je rušeno více lidí, určitě doporučuji spojit se a domluvit se na společném postupu, protože šance na rychlejší vyřešení jsou vyšší.

V nejkrajnějším případě je možné podat žalobu k soudu pro rušení sousedských práv formou hluku, zápachu či jiného rušení. U soudu je ale nutné prokázat všechny žalované formy rušení, jejich intenzitu i dlouhodobost a soustavnost. Je to těžké prokazování, pomoci můžou protokoly z hygieny či jiných státních orgánů i svědectví. Pokud je to účelné s ohledem na konkrétní případ, lze navrhnout soudu jako důkaz také ohledání na místě samém. To znamená, že konkrétní soudce si přičichne zápachu, poslechne hluku a udělá si o situaci jasný obrázek.