Pojem emoční inteligence proslavil v roce 1996 psycholog a novinář Daniel Goleman. Vytyčil pro ni pět základních oblastí: sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti. Těchto pět oblastí na sebe navazuje. To znamená, že nejprve musíte dosáhnout té první, potom druhé atd.

Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka.

Autorka knihy „Emoce pod kontrolou“ a spoluautorka knihy „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Vede komplexní kurzy osobního rozvoje, poskytuje psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Sebeuvědomění znamená schopnost uvědomit si sám sebe. Co právě cítím, co si myslím, jak svým chováním ovlivňuji okolí a jak okolí ovlivňuje mě. Znám své hodnoty, citlivé oblasti, silné stránky, spouštěče a jak reaguji v různých situacích. Lidé s nízkou úrovní sebeuvědomění prožívají stále stejné životní scénáře a vnitřní dramata.

Když znáte sami sebe, dokážete si uvědomit, co byste rádi změnili a ovládali a můžete přejít do oblasti seberegulace - konkrétní práce s vlastními emocemi.

Sebemotivace nám poskytuje sílu a energii dosahovat pozitivních výsledků a překonávat nepříjemné okolnosti. Přináší do života jiskru a díky ní dokážeme lépe zvládat negativní emoce a období, ve kterých se nám třeba tak úplně nedaří.

Empatie představuje schopnost rozeznat a pochopit rozpoložení a pocity druhých a podívat se na situaci jejich očima. K empatii také patří naslouchání a umění mlčet.

Sociální dovednosti jsou velmi důležité pro efektivní spolupráci a dobré vztahy. Patří sem zejména navazování a rozvíjení vztahů, umění odhadovat nejrůznější společenské situace, vedení lidí a komunikace.

Vyzkoušejte náš kvíz a orientačně si otestujte svou emoční inteligenci. Nenechte se zmást tím, že na výběr máte jen dvě možné odpovědi: Spíše ano nebo Spíše ne.

Kvíz: Zjistěte, jak jste na tom s emoční inteligencí

Vědci se shodují na tom, že základní stupeň emoční inteligence je vrozený. Ale jako každou vlastnost ji můžete velmi dobře rozvíjet a pravidelným tréninkem zvyšovat. V rozvoji emoční inteligence vám pomůžou knížky, články, semináře, individuální koučink nebo psychoterapie. Je to dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost. Krůček po krůčku se budete zlepšovat a to rozhodně stojí za to.