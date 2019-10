KVÍZ: Jaké jsou vaše paměťové schopnosti? Otestujte se

Pohodlně se posaďte, k ruce si vezměte hodinky. Nenechte se nikým a ničím vyrušovat a soustřeďte se. Vaším úkolem je přečíst si a zapamatovat oba níže uvedené krátké texty. Máte na to dvě minuty. Poté spusťte kvíz a zodpovězte otázky.

KVÍZ: Jak si pamatujete informace z textů? Vstupte ZDE

Přepadení čerpací stanice

Tři maskovaní muži přepadli v neděli ráno okolo 6:30 čerpací stanici v Plzeňské ulici v Žatci. Trojice vstoupila do prostor prodejny a donutila s pistolí v ruce 28letého prodavače, aby se vzdal a lehl si na zem. Následně pachatelé odcizili 240 000 korun z pokladny a 20 kartonů cigaret. Také 35letý zákazník, který v době přepadení vstoupil do prodejny, byl ohrožován zbraní a posléze odveden i s prodavačem do skladu. Podle výpovědi očitého svědka uprchli pachatelé v červeném vozu značky Opel Astra a ujížděli směrem na Podbořany.

Předpověď počasí

Skoro jasno až polojasno, na Moravě zpočátku místy, během dne na většině území mlhy nebo nízká oblačnost, později ojediněle mrholení. V Čechách odpoledne a večer přibývání oblačnosti od západu a později večer na západě Čech ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na jižní Moravě a Českomoravské vrchovině při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 3 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C. Slabý, postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s. Tlaková tendence: slabý až mírný pokles.

Kvíz převzala iDNES.cz z publikace Osobní IQ trenér autora Wolfganga Reichela se svolením nakladatelství Grada, které ji vydalo.