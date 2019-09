Čím zabodujete v nové práci a co vám naopak může zkazit reputaci

„Určitě je dobré učit se novým věcem, které ve své práci využijete. Buďte aktivní a nebojte se navazovat a rozvíjet vztahy,“ radí personalista Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire.

„Život včetně toho pracovního se odehrává především ve vztazích. V kariéře proto hraje důležitou roli emoční inteligence. Její základní stupeň je člověku vrozený. Ale jako každou vlastnost i emoční inteligenci lze velmi dobře rozvíjet a pravidelným tréningem zvyšovat,“ dodává psycholožka Radka Loja.

Emočně inteligentní lidé totiž dokážou velmi dobře vnímat vlastní emoce i emoce druhých. Se svými emocemi umí pracovat a bývají mistry mezilidských vztahů.

„Většinou skvěle odhadují, jaké pocity svým jednáním vyvolávají v druhých a díky tomu snáze řeší konflikty. Navíc vědí, jak sami sebe pozitivně motivovat, takže dosahují svých cílů i přes překážky a ve svých životech i v práci bývají šťastnější a úspěšnější,“ dodává Loja.

Start v kariéře nebo přesun do nové práce nemusí být pro každého snadný. Přinášíme proto pár praktických tipů čemu se vyhnout, abyste si nepokazili hned na začátku reputaci a co naopak pomůže, abyste zapadli do nového kolektivu a byli v práci spokojení.

1. Nehrajte si na mistra světa

Abyste poznali co nejrychleji chod firmy a seznámili se s kolegy, buďte aktivní a nebojte se ptát.

„Na druhé straně je vhodné umět naslouchat, a především se netvářit jako ten, co všechno zná a ví,“ říká personalista Surka.

2. S tykáním nespěchejte

Není dobré přijít a hned všem nabízet tykání. Podle společenských konvencí nabízí tykání starší mladšímu, nadřízený podřízenému a žena muži.

Mladý pracovník by se měl nejdříve na své pozici zabydlet a tykání nabízet až po nějaké době. Existují však výjimky. Například startupy plné mladých lidí vykání ani neznají.

3. Jak zapadnout mezi kolegy

Po nástupu je dobré si všímat, jakou roli mají jednotliví členové v pracovním týmu. Zkušenějšího kolegy se vyplatí zeptat, jak tým funguje. „Účastněte se společných mimopracovních akcí, abyste spolupracovníky poznali i jinak než na pracovišti,“ doporučuje personalista.

4. Pozor na mobil

Pokud jste až dosud trávili s mobilem v ruce hodně času, po nástupu do práce je čas na změnu. Strávit na mobilu část pracovní doby znamená, že odvedete méně práce, než se od vás očekává. Na hry, sociální sítě a jinou zábavu není v práci místo. Když si to neuvědomíte, vaše dlouhé sledování mobilu začne starším a zkušenějším kolegům nejspíš vadit a rozladíte si s nimi vztahy.

5. Co se složitým úkolem

Když vám nadřízený sám neurčí kolegu-mentora, na něhož se můžete obracet, když si nebudete vědět s něčím rady, požádejte ho o to.

„Určitě je lepší s problémem za někým jít, než ho nechat takzvaně vyhnít,“ radí personalista. Když pracovní úkol nezvládnete na sto procent, postavte se k tomu čelem, uznejte chybu a postarejte se o nápravu.

6. Kdy zůstávat přesčas

„Tady záleží na domluvě při pohovoru. Pokud zaměstnanec souhlasil s tím, že uvedená pozice je spojena s prací nad běžnou pracovní dobu, pak musí být na delší pobyty v kanceláři nebo na služebních cestách připraven,“ poznamenává Surka.

7. Utéct, nebo zůstat

Když brzy po nástupu do práce získáte pocit, že jste na místě, které se pro vás nehodí nebo vás nebaví, nebouchejte za sebou hned dveřmi. Zkušební doba představuje pro zaměstnance i zaměstnavatele testovací období a vyplatí se ji vydržet. Může se totiž stát, že první dojmy z práce během zkušební doby přehodnotíte a zjistíte, že jste zvolili dobře.

Pokud se potvrdí, že se nová práce pro vás skutečně nehodí, odnesete si pro další pozici alespoň určitou zkušenost.