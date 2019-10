Senioři, vraťte se, žádají firmy a nabízejí i zajímavé benefity

Najít práci pro seniora na webech s pracovními příležitostmi je trochu komplikované. Pokud do vyhledávače naklepáte „práce pro seniora“, objeví se seznam se spoustou nabídek seniorních pozic nákupčích, konstruktérů, plánovačů, analytiků, obchodních zástupců, které ovšem nejsou určeny prvoplánově pro důchodce, ale pro zkušené zájemce, kteří v oboru pracují už delší čas.



Jinde zase web vychrlí volná místa pro pečovatelky a zdravotní sestry přes sociální pracovnice až po ředitele domovů důchodců.

Přesto řada firem po seniorech pátrá, protože nemají dost kmenových zaměstnanců a rozjetá práce tak zadrhává.

„To, že je pozice vhodná pro důchodce, nemáme v inzerátu jen jako formalitu. V době, kdy chybí každá ruka, rádi bereme i důchodce,“ říká Kateřina Štěpová z brněnské odpadové firmy SUEZ Využití zdrojů.

Hlásí se jí především ti mladší, kolem pětašedesáti let. Nejčastěji na pozice manipulačních dělníků nebo lidé na svozy odpadů. „Zrovna před několika dny mi volal i pětasedmdesátiletý pán, že by chtěl jezdit na stupačce popelářského vozu. Je to ale těžká práce, kterou by sotva vydržel dělat celou směnu,“ míní Štěpová.

Důchodce do svých řad zve například i obchodní řetězec Billa. A to třeba i na místo zástupce vedoucího nové prodejny v pražské Uhříněvsi. „Záleží, jak jsou lidé vitální, na co si troufnou,“ říká regionální manažerka Iveta Bajgarová.

Oproti matkám na mateřské dovolené, které využívají spíše ranní směny, jsou starší lidé zpravidla flexibilnější. Toho si zaměstnavatelé cení, a dokážou být i trpělivější. „Máme tu několik pozic – mohou být na úseku, na pokladně. Dostanou klasickou smlouvu a během zkušební doby si toho mohou vyzkoušet víc, co jim sedne,“ doplňuje manažerka.

Nepíšou, volají

Nábor důchodců ale má svá specifika, na která si personalisté pomalu zvykají. Například že se jim zájemci ozývají spíše telefonicky než e-mailem. „Nezasílají žádné životopisy. Mnozí ani počítač nemají. Máme už ale připravené formuláře, které vyplníme v rámci vstupního telefonního pohovoru sami,“ vysvětluje Štěpová.

Už zdaleka nejsou důchodcům vyhrazeny jen pomocné práce ve výrobě, místa vrátných, uklízeček nebo babiček k dětem. Stále více firem hledá mezi lidmi v důchodovém věku odborníky, kteří by jim pomohli udržet výrobu, služby, provozy.

Poptávají šikovnost, preciznost, spolehlivost, umění vzít za práci, ale také se učit novým věcem. Na čtyři hodiny denně dochází do zámečnické firmy i pětašedesátiletý Ladislav. „Na celý úvazek se už necítím, ale doma sedět na zadku taky nechci, v okolí je plno práce, mohu si skoro vybírat,“ říká senior. Když si majitel pořídil CNC obráběcí stroje, začalo ho to v práci zajímat ještě víc. „Dnes už na jednom dělám. Museli mě samozřejmě zaučit, ale všechno se dá, dokud to člověku myslí,“ usmívá se spokojeně.

Ne vždy jde ale stoupat k nejvyšším metám. Zatímco každý devátý senior podle Českého statistického úřadu pracuje ve zdravotnictví a sociálních oborech a každý desátý v oblasti vzdělávání, v provozu, výrobě či službách, kde je potřeba nasadit více fyzické síly a obratnosti, často narazí na limity.

„Spíše než by je omezovala naše firemní pravidla, tak to zpravidla skončí na tom, že už nedostanou platná osvědčení, certifikát BOZP a podobně,“ vysvětluje Kateřina Štěpová ze společnosti SUEZ Využití zdrojů. Například na jejich inzerát strojníka-řidiče, který je vhodný i pro důchodce, je podmínkou řidičský průkaz skupiny B, C, E, T, strojnický průkaz na kolové nakladače, psychotesty, karta řidiče i profesní průkaz.

Bývalí kolegové zpět

Asi nejzajímavější pro firmy je, pokud dokážou oslovit a přivést zpět, alespoň na pár hodin denně, své bývalé spolupracovníky. „S těma chlapama se úplně jinak dělá než s někým novým. Rozumí práci, vědí, co po nich chci, jsou pracovití. Nemají už třeba tolik síly, aby dělali ve stejném tempu celý den, ale ty čtyři hodiny pracují, jako by jim bylo minimálně o dvacet míň,“ nemůže si vynachválit staronové kolegy vedoucí výroby ve stolařské dílně.

Práci důchodců, kteří mohou svými znalostmi podniku v lecčems prospět, oceňují i v rodinné firmě Urbania v Ořechově u Brna, kde vyrábějí městský mobiliář.

„Pro většinu firem jsou ideální pracovníci ve středním věku, od třiceti do čtyřiceti, kteří mají zkušenosti, jsou fyzicky zdatní a potřebují pracovat, vydělávat. Těch je ale na trhu čím dál méně. Zajímavou skupinou jsou proto ‚čerství‘ důchodci. Jsou to lidé, kteří se po nějakém týdnu v důchodu začínají nudit, a práce pro ně tedy není obživou, ale zábavou. Tím nechci říci, že jim neplatíme. Dostávají stejné podmínky jako pracovníci mladší, věk není tedy rozhodující,“ říká majitel Miroslav Starý.

Ekonomický vrchol v českém hospodářství pociťují na svých výplatách i důchodci. Firmy je zpravidla odměňují stejně férově jako své kmenové zaměstnance. Hodinová mzda se často pohybuje od osmdesáti korun, ale čím dál častěji spíše od stokoruny výš. Noční a víkendové směny pak zaměstnavatelé oceňují až ke dvěma stům za hodinu.

„Dostaneme všechny možné příplatky a ještě si pomalu můžeme diktovat směny. Jsou rádi, pokud vůbec přijdeme. Jen mít víc sil, aby člověk mohl déle dělat,“ směje se třiašedesátiletá Jitka, která ve strojírenském podniku kompletuje výrobky. Podle oblastí, ve které působí, se pak firmy snaží nalákat důchodce i na četné benefity. „Je potřeba jim vyjít vstříc a nabídnout vhodné podmínky, zpravidla zkrácený úvazek. Spolupráce s důchodci je zajímavá i z pohledu sezonnosti výroby. Díky tomu, že mají hlavní příjem důchod, je možné se dohodnout,“ pochvaluje Starý.

Podle Ondřeje Wysoglada z personální agentury Adecco senioři ocení i možnost práce z domova nebo dny volna navíc, ve kterých mohou docházet za zdravotní péčí. „Vhodnou motivací jsou také benefity podporující zdraví jako například bezplatná zdravotní péče či různé wellness programy,“ říká Wysoglad.

Na konci minulého roku bylo v České republice zaměstnáno 460 tisíc lidí starších 60 let, což je je o 30 tisíc víc než na konci roku 2017. A trend podle studie personální společnosti Adecco, která zkoumá vliv stárnutí populace na pracovní trh, pokračuje i letos.

„Postoj českých zaměstnavatelů se v tomto ohledu výrazně zlepšuje. Firmy zjišťují, že kromě řešení aktuálního nedostatku pracovních sil jim zaměstnávání starších osob může přinést i řadu dalších výhod. Vedle dlouholetých zkušeností a znalostí je pro tyto zaměstnance typická vyšší míra loajality, spolehlivosti i zodpovědnosti vůči pracovním povinnostem. Zároveň často poskytují lepší zákaznický servis, více dbají na dobrou pověst firmy a ve výrobních odvětvích vykazují vyšší produktivitu,“ říká Wysoglad.