KOMENTÁŘ: Jak rychle získat Ukrajince do firmy? Na tříměsíční vízum

Zájem českých firem o pracovníky z Ukrajiny je vysoký. Část Ukrajinců už v Česku žije dlouhá léta a mají zde trvalý pobyt. Další skupina sem každoročně přicestuje na dvouleté pracovní karty, jejichž počet česká vláda omezuje. Českému pracovnímu trhu s rekordně nízkou nezaměstnaností to však nestačí.

Ve firmách, jejichž byznys je spojený s předvánočními nákupy, přitom už začaly i nábory sezonních pracovníků. Pro e-shopy, tiskárny, retail nebo pro přepravní společnosti znamenají Vánoce nejvíc obchodů a největší zdroj příjmů. Bez navýšení počtu pracovníků se proto neobejdou. Sezonní pracovníci nastupují do skladů či tiskáren už během října a zůstávají v práci do konce roku, někteří ještě i na začátku ledna, kdy dochází k výměně nevhodných dárků a další vlně nákupů.

Největší e-shopy přitom mají svá sídla v Praze, Brně a jiných velkých městech, kde panuje dlouhodobě nízká nezaměstnanost. O to je hledání sezonních pracovníků složitější. Využít je možné cizince, nejčastěji opět Ukrajince, o které je obrovský zájem. Proč? Jsou spolehliví a rychle porozumí češtině. Malá jazyková bariéra představuje velký rozdíl ve srovnání s pracovníky z Rumunska či Bulharska.

Řešením jsou tříměsíční víza

K zaměstnavatelům se mohou Ukrajinci dostat rychle díky schengenským vízům už asi za šest týdnů od objednání. Na takové vízum mohou na českém území strávit 90 dnů ze 180. Zjednodušeně se jim tak říká tříměsíční. Procedura spojená se získáním pracovního víza je podstatně delší, vydání tak zvané zaměstnanecké karty s dvouletou platností trvá pět až šest měsíců.

Tomáš Surka V oblasti lidských zdrojů působí od roku 2011.

Získal zkušenosti v mezinárodních personálních společnostech Devire, McROY, Synergie a Adecco.

Je partnerem společnosti JobConnector.

Jistým omezením u schengenských víz je omezení pobytu pracovníků na území Česka na 90 ze 180 dní, po které platí. Buď tímto způsobem přijíždějí za prací z Ukrajiny lidé na sezonní brigády, například před Vánocemi. Anebo si firma najme dvě či tři skupiny ukrajinských zaměstnanců, kteří se v práci střídají. V takovém případě nevadí, že mohou strávit na českém území jen těch 90 dní z poloviny roku. Takové střídání skupin pracovníků je možné všude tam, kde není zapotřebí složité zaškolení.

Další možností pro zaměstnavatele, kteří dávají práci lidem z Ukrajiny, je kombinace krátkodobého schengenského víza s dvouletým pracovním vízem. Personální agentury ji nabízejí metodou Try and Hire. Znamená to, že pracovníci vybaveni schengenským vízem zůstávají v prvním období na pracovišti pod křídly agentury.

Jakmile tato doba uplyne a zaměstnavatel projeví zájem o další spolupráci, pracovníci z Ukrajiny získají zaměstnaneckou kartu na dva roky a stávají se z nich kmenoví zaměstnanci výrobní nebo jinak zaměřené firmy. O takový proces mají společnosti největší zájem. Ukrajinští pracovníci se k nim dostanou za několik týdnů od projevení zájmu a zároveň získávají jistotu, že si je v případě spokojenosti nechají jako zaměstnance na několik let. Fluktuace takových pracovníků je navíc velmi nízká, což je pro firmy velmi důležité.