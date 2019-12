První schůzka s finančním poradcem: co vyžadovat a koho se vyvarovat

Podle dat České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) sjednali finanční poradci ve druhém čtvrtletí letošního roku finanční produkty v celkové hodnotě přes 17 miliard korun. Mezičtvrtletní růst celkového obratu ve výši 14 procent dokazuje, že finanční poradenství u nás využívá stále více klientů.

„Klienti mají zájem o investice a zajištění vlastního bydlení, hlavně formou hypoték. V meziročním porovnání pak rostou investice, životní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření,“ říká výkonný ředitel asociace Marek Černoch.

Podle odborníků se v nabídce finančních produktů příliš neorientujeme. „Lidé žijí ve zběsilém životním tempu. Práce, děti, nákupy, dovolená a zase práce, děti, nákupy a dovolená. Nezbývá jim tak čas přemýšlet a plánovat vlastní finance. Najednou se probudí před důchodem a diví se, kde že jsou vydělané peníze. Mnozí si pak kladou otázku, co dělali celý předchozí život, když pracovali, ale přesto nic nemají,“ podotýká finanční poradce ze skupiny Partners Jiří Kubík.

Proč spolupracovat s finančním poradcem

Desatero pro první schůzku Dejte na doporučení svých známých, přátel a kolegů. Schůzku si nesjednávejte ve svém bytě nebo domě. Srovnávejte, sejděte se alespoň se třemi finančními poradci. Velké sliby, malé skutky. Nevěřte podezřele vysokým výnosům. O plánované schůzce se vždy poraďte i se svým partnerem, nic mu nezapírejte. Nikdy u finančního poradce neskládejte peníze v hotovosti. Neuzavírejte žádné smlouvy bez přečtení a konzultace s druhou osobou (rodinou). Jednejte s finančním poradcem otevřeně o svých penězích a plánech. Plánujte finance v dlouhodobém časovém úseku, tvořte pravidelně rezervy. Ptejte se.

Předejít rozčarování z finančně nezajištěného stáří je hlavní důvod, proč využívat služeb finančního poradce. Začít je třeba co nejdříve, protože k většímu obnosu peněz se dopracujete pouze díky pravidelným a dlouhodobým úsporám. Základním úkolem finančního poradce přitom není vnutit vám drahý finanční produkt, ale nastavit osobní a rodinné finance do správného vzorce. To znamená krátkodobě, střednědobě a dlouhodobě plánovat.

„Nejlepší cesta, jak najít spolehlivého finančního poradce na celý život je poptat se u známých, přátel nebo kolegů v práci. Ani to však nemusí být zárukou úspěchu. Vždy je vhodné se sejít alespoň se dvěma, lépe třemi poradci a dát i na vlastní instinkt,“ radí Jiří Kubík.

Podle něj by finanční poradce neměl příliš slibovat, ani příliš mluvit. Zvlášť pak ohromovat klienta tím, jak moc má bohatou klientelu. To skutečně nikoho nezajímá, stejně jako rozumování na téma peněz a podstaty života. A co by neměl v žádném případě, podsouvat uzavření smlouvy hned na první schůzce. Anebo po vás chtít peníze. Pokud je potřeba na sjednaný produkt poukázat finanční částku, učiňte tak jedině bankovním převodem.

„Dával bych si pozor na ty, kteří spolu s finančním poradenstvím nabízejí poradenství v oblasti energetických dodavatelů, případně investice do neprověřených, podezřele výnosných produktů. Typickým příkladem jsou dnes tolik oblíbené firemní dluhopisy kdekterých firem,“ upřesňuje Kubík.

Ještě před první schůzkou s finančním poradcem si promyslete, co od něj chcete. Zároveň by ale buďte otevření k novým věcem a přesvědčení o tom, že chcete svůj život začít řídit i po finanční stránce.

Jak na první schůzku s poradcem

První schůzka s poradcem je tak trochu podobná návštěvě lékaře, ten také nejdříve zjišťuje, co vám je. Také by měla být nezávazná. Většinou na neutrálním místě v kavárně, kde se s poradcem seznámíte nejprve jako lidé. Na první schůzce si vyměníte základní informace a shrnete si, co pro sebe můžete udělat.

Srovnejte si, které finanční produkty máte uzavřené, a které z nich využíváte aktivně, do kterých posíláte nebo byste měli pravidelně posílat peníze. Jako je například stavební spoření, pojištění, investice do podílových nebo penzijních fondů, hypotéka, úvěry a podobně. I ty, které máte, ale nevyužíváte je, to mohou být třeba nevyužívané běžné účty nebo spořicí účty banky.

„Už jenom udělat si pořádek ve finančních produktech může přinést nemalé úspory, protože za všechno se dnes platí. Zpravidla bývá lepší pasivní smlouvy zrušit, úvěry sloučit, podívat se na to, zda sjednané finanční produkty dávají smysl,“ vysvětluje Jiří Kubík.

V zásadě jde o to, kam se chcete ve finančním plánování dostat. Mělo by to být zajištění na stáří, ochrana v případě výpadku příjmu z důvodu ztráty zaměstnání, nemoci, úrazu nebo úmrtí. „Jde o spoření i investice, ale řešíme například i správné načasování splátky pojištění nemovitosti a jiné pro někoho možná drobnosti,“ přibližuje Jiří Kubík.

Poradcům se až na výjimky neplatí

Důležité je vědět, že za sjednaný produkt poradci neplatíte, ten má provizi od poskytovatele produktu, což může být banka, pojišťovna, podílový či penzijní fond, stavební spořitelna aj. Tuzemský poradenský trh funguje na provizním systému odměňování.

„Ten na fakturu je běžnější u klientů s širším portfoliem aktiv, kde je práce se správou financí komplexnější, dlouhodobá a časově náročnější,“ upřesňuje Jiří Kubík.

Většinou neplatí, že sjednat finanční produkt přímo v bance nebo pojišťovně vyjde levněji. Finanční poradci dokážou vyjednat lepší podmínky.