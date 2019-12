Aktualizovat pojistku na byt či dům by měl každý, kdo to ještě neudělal

Pojišťovna ani pojišťovací zprostředkovatel nemají povinnost vás upozorňovat na to, že vaše nemovitost je z hlediska aktuálních cen na trhu a ve smlouvě nastavených limitů podpojištěna, a pojistka je tedy málo účinná. Tuto povinnost máte naopak vy.

„Klient je v zásadě povinen bezodkladně pojistiteli sdělit veškeré změny pojištěného rizika. To znamená informovat pojišťovnu o zvýšení hodnoty pojištěného majetku například rekonstrukcí či nárůstem cen stavebních prací nebo materiálu, ale i ve smyslu snížení hodnoty pojištěného majetku třeba v důsledku živelních událostí.“ uvádí mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Exnerová.

„Podpojištění v praxi znamená, že výše pojistného plnění v případě pojistné události neodpovídá vlastní hodnotě předmětu pojištění. Pokud máte například dům v hodnotě čtyř milionů korun, ale v případě jeho úplného vyhoření dostanete od pojišťovny plnění ve výši dvou milionů korun, je váš dům určitě podpojištěn,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Rozdílné posuzování ceny

Pokud se rozhodnete aktualizovat svou pojistnou smlouvu, připravte se na to, že pojišťovna může vidět hodnotu vaší nemovitosti jinak než vy.

Ukažme si to na modelovém příkladu. Klient pojišťovny chce aktualizovat pojistnou smlouvu na rodinný dům, jehož hodnota je 3 200 000 korun, pojišťovna však cenu jeho nemovitosti odhadne na 2 450 000 korun. Jak je to možné?

„Hodnotu nemovitosti neurčuje její cena na realitním trhu, ale stavební hodnota nemovitosti, respektive pojistná kalkulačka dané pojišťovny. Což je de facto stroj, který počítá cenu nemovitosti na základě do něj vložených kritérií jako je počet podlaží, zastavěné a obytné plochy, podsklepení, technického stavu, použitého stavebního materiálu apod,“ uvádí Jiří Matusík.

„Pokud je rozpor mezi doporučenou pojistnou částkou a přáním klienta, vždy je relevantní, co nakonec stanoví klient. On je osobou odpovědnou za určení hodnoty pojištěného majetku,“ upřesňuje Veronika Exnerová. „Pojišťovnou stanovená hodnota nemovitosti je vždy jen doporučující. Pokud klient uvede, že ke stavbě byly použity stavební prvky vyšší kvality, může si pojistnou částku navýšit,“ potvrzuje Kateřina Ikráthová z Allianz pojišťovny. Dodává, že klient musí vždy popravdě uvést, v jakém technickém stavu je daná nemovitost a to včetně případných nedostatků. „V takovém případě klient musí pojišťovně dodat fotodokumentaci. Pak teprve může pojišťovna posoudit, zda a na kolik nemovitost pojistí,“ doplňuje Kateřina Ikráthová

Aktualizovat pojistku není věda

Při změnách v pojistné smlouvě si dejte pozor na to, zda jde o pouhou úpravu dosavadní smlouvy, anebo je uzavírána smlouva nová. Nová smlouva samozřejmě nevadí, pokud jde-li o nemovitost, kterou jste si pořídili na hypotéku, musíte o změně pojištění informovat banku a řešit i vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky

Pokus si i toto ohlídáte, pak aktualizace pojistky na nemovitost není žádná věda. Smlouvy i jejich změny dnes dokonce ani není zapotřebí osobně podepisovat nebo smlouvu s podpisem skenovat a zasílat pojišťovně. „Pojistné podmínky se dohodnou po telefonu, návrh smlouvy je zaslán elektronicky a platnosti nabývá smlouva dnem úhrady pojistného, tedy přesněji řečeno okamžikem, kdy je částka připsána na účet pojišťovny,“ podotýká Jiří Matusík.

Pokud z nějakého důvodu nemáte chuť, čas nebo zájem sledovat vývoj cen na nemovitostním trhu a smlouvu průběžně aktualizovat, je pro vás ideálním řešením takzvaná indexace pojištění. Ta by měla udržet pojistnou ochranu nemovitosti v odpovídající výši. „Indexace pojištění je matematický výpočet, který v současné době automaticky navýší pojistné plnění s ohledem na vývoj cen v předešlém roce,“ uzavírá analytik.