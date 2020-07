PŘEHLEDNĚ: Konec daně z nabytí nemovitosti. Kolik dnes ušetříte?

Dalo by se to říct docela jednoduše. Daň z nabytí nemovitosti se ruší. Nebude se týkat těch, kdo koupili nemovitost od prosince 2019. Jako protiváhu naopak zákonodárci seberou v budoucnu daňové zvýhodnění těm, kdo si bydlení kupují na úvěr. Už nebude možné odečítat si úroky z daňového základu. V mezidobí, do konce roku 2021, však bude možné mít obě výhody současně – neplatit daň i odečítat úroky.

1. Jakých nemovitostí se zrušení daně týká?

Všech, ruší se všechny položky zákona. Týká se nejen nemovitostí, které slouží k bydlení, ale i zahrad, chat, polí, luk, lesů, provozoven, areálů...

2. Od kdy bude zrušení daně z nabytí nemovitosti platit?

Od 1. prosince 2019. Ano, čtete správně, zákon bude platit se zpětnou platností. Pro kupujícího je přitom důležité, že jde o datum, kdy podal návrh na vklad vlastnictví v katastru nemovitostí. Nejde tedy o termín, kdy se s prodávajícím dohodli, kdy podepsali smlouvu ani kdy zaplatil peníze.

Pokud jste spěchali a podali návrh na vklad 30. listopadu 2019, máte smůlu – daň z nabytí nemovitosti vám nikdo neodpustí, a to i když úředníci vklad fakticky zapsali až v prosinci. Jestli jste tedy nespadali do výjimky, kterou už dřív měli ti, kdo koupili jako první majitelé novou stavbu. Ale ani oni to nemají jednoznačné:

– do 31. října 2019 byli od daně osvobozeni ti, kdo koupili nový rodinný dům či byt v bytovém domě.

– od 1. listopadu do 30. listopadu 2019 byli od daně navíc osvobozeni i ti, kdo koupili nový byt v rodinném domě.

3. Je už zrušení daně z nabytí nemovitosti schváleno?

Není. Jde o vládní návrh zákona, který musí nejprve projít parlamentem a senátem, pak ho musí podepsat prezident. Počítá se však s tím, že věc „nenarazí“ a že se veškeré toto úřadování stihne do konce letošního roku.

4. Musí ti, kdo nyní kupují nemovitost, podávat daňové přiznání a platit daň, když bude nejspíš zrušena?

Nemusí. Vládním ustanovením je termín pro podání daňového přiznání a zaplacení daně posunut do konce roku 2020. Zní to jako protimluv, ale v podstatě jde o to, že lidé teď nemusí platit daň, kterou by jim nejspíš po pár měsících stát vracel. Až bude zákon schválen, odpadne těm, kdo teď kupují nemovitost, povinnost podávat přiznání a platit daň úplně. Pokud by zákon schválen nebyl, museli by přiznání podat a daň doplatit, ale do konce roku by to bylo bez sankcí za prodlení.

5. Jak získají peníze zpět ti, kdo daň už zaplatili?

Důležité je, že se jim peníze vrátí. To je zatím hlavní informace. Jakou formou bude možné požádat finanční úřad o zaplacené daně, bude jasné až v době, kdy bude zákon schválen. Není však třeba mít obavy, že byste prošvihli termín a o peníze přišli – na podání žádosti o vrácení přeplatku bude podle daňového řádu čas až šest let od konce roku, kdy zákon vejde v platnost. Pokud podle předpokladů zákon schválí letos, pak bude možné žádost podat až do konce roku 2026.

6. Jak to bude s odpočtem hypotečních úroků?

Zrušení daně je spojeno se zrušením možnosti uplatňovat si úroky zaplacené z úvěrů na bydlení jako nezdanitelnou část základu daně. Zjednodušeně řečeno si již poplatník nebude moci odečíst objem úroků zaplacených na úvěrech na bydlení z daní, takže se mu nevrátí 15 procent z této částky.

Končí daň z nabytí nemovitosti

„Celkově se může jednat o vyšší částky, než kolik činí daň z nabytí nemovitosti. Například při koupi nemovitosti za 2,5 milionu kupující ušetří na dani okamžitě 100 tisíc korun. Díky odečtům úroků v průběhu následujících 30 let splácení by pak ušetřil dalších asi 155 tisíc na dani z příjmu,“ říká Václav Šimek ze společnosti Freedom Financial Services.

Zvýhodnění dnes mohou využít lidé, kteří platí hypotéku či úvěr ze stavebního spoření, díky němuž řeší své bytové potřeby. Není přitom nutné v bytě přímo bydlet. Může jít například o situaci, kdy mladá rodina platí hypotéku na malý byt rodičům, aby sami s dětmi mohli zůstat ve velkém rodinném domě. Tuhle výhodu bude možné uplatnit u hypoték sjednaných nejpozději během roku 2021. Jde o vládní návrh, přesné podmínky zatím nejsou jasné.

V každém případě ti, kteří uvažují o hypotéce, teď mají šanci na využití dvou výhod najednou – pokud si stihnou vybrat nemovitost a vyřídit hypotéku do konce roku 2021, nezaplatí daň a přitom budou využívat daňové zvýhodnění. Vzhledem k tomu se dá do té doby očekávat zvýšený zájem o nemovitosti určené k bydlení.