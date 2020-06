Daň z nabytí nemovitosti je stále platná, ale platit už se nemusí

Zrušení daně z nabytí nemovitosti je platné zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později. Kdo daň za nákup nemovitosti již zaplatil, bude si moci požádat o její vrácení.

Problém ovšem je, že zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti není platný do té doby, než vyjde ve Sbírce zákonů, tedy dokud ho neschválí Sněmovna, Senát a nepodepíše prezident. A to se ještě nestalo. Zatím ho čeká finální schvalování v doní komoře.

„Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí byl schválen vládou a je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně. V rámci standardního legislativního procesu bude poté postoupen Senátu. Teprve pak bude návrh zákona podepisovat prezident republiky,“ říká Tomáš Weiss z Odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR.

Podle finanční poradkyně skupiny Partners Dany Míchalové ale i přesto již nyní platí, že daň z nabytí nemovitosti nemusí platit nikdo, kdo koupil nemovitost od prosince 2019 a později. „Důvod je, že vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem,“ vysvětluje.



Rozhodným datem přitom je den provedení vkladu na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu. Což znamená, že daň by již neplatili ti, kterým katastrální úřad provedl vklad práva do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 nebo později.

Jak je to s daní z nabytí nemovitosti v praxi

Podle vládou schváleného Liberačního balíčku III se nově posunula povinnost kupujícího podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti včetně jejího zaplacení do konce kalendářního roku, tedy 31. prosince 2020. V praxi to znamená, že tilidé, kteří kupují nemovitost nyní, nebo ji koupili v průběhu prosince 2019 a později, už žádnou daň neplatí a kvůli prominutí sankcí tuto daň nemusí ani nijak řešit.

„Pokud by vláda toto opatření nepřijala, tak by někteří kupující museli daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona si pak zažádat o její vratku. To by však některým z nich zkomplikovalo nákup tím, že by nejprve museli zaplatit navíc čtyři procenta z tržní ceny nemovitosti,“ vysvětluje Dana Míchalová.

Předchozím Liberačním balíčkem II byla úhrada daně z nabytí nemovitých věcí vlastně již odsunuta do 31. srpna, kdy došlo k prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením. Nově tak došlo k překlenutí období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí do 31. prosince 2020.

Zpětné účinky

Podle vyjádření ministerstva financí budou mít z návrhu zákona zpětně prospěch všichni, jejichž daň byla splatná od 31. března 2020. Ti již nebudou mít povinnost daň z nabytí zaplatit. To se týká všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později.

„Jedná se o množinu lidí, kterým jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí až do konce srpna. Nyní by tuto daň nemuseli platit vůbec. Těm, kteří ji už v předstihu zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení mohou požádat,“ říká ministryně Alena Schillerová. Nyní je nicméně potřeba vyčkat na výsledek standardního legislativního procesu v Parlamentu a Senátu.

Pokud již někdo daň v předstihu zaplatil, po schválení zákona mu vznikne přeplatek, o jehož vrácení bude moci požádat finanční úřad. Konkrétní postup žádosti bude přitom podle Tomáše Weisse zveřejněn buď před nebo až po nabytí účinnosti zákona.



Jak zažádat o vrácení již zaplacené daně

Jak přesně mají postupovat ti, kteří daň již zaplatili? Na tuto otázku prozatím neexistuje odpověď. Nutné je vyčkat na to, jak bude zákon o zrušení daně schválen. Vládní návrh zákona nezakotvuje zvláštní postup pro vracení přeplatku. Podle Tomáše Weisse to ale není problém. Po nabytí účinnosti zákona totiž budou moci plátci daně uplatnit obecný postup pro vrácení přeplatku podle daňového řádu.

„V souladu s ním lze o vratitelný přeplatek individuálně požádat do šesti let od konce kalendářního roku, ve kterém přeplatek vznikl. S ohledem na očekávané schválení zákona v letošním roce to znamená, že o vratitelný přeplatek bude možné požádat do 4. ledna 2027,“ říká Weiss. „Správce daně pak musí při splnění podmínek daných daňovým řádem vyplatit vratitelný přeplatek do 30 dnů od podání žádosti,“ uzavírá Dana Míchalová.