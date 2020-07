Poslanci rozhodnou o zrušení daně z nabytí nemovitosti i schodku 500 miliard

Na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti se vláda dohodla na konci dubna. Bude se to týkat všech převodů, kde účinky vkladu nastaly v prosinci 2019.



Když se později rozhodne nemovitost prodat, nebude platit daň z příjmu jen v případě, že ji vlastnil alespoň deset let, dosud je to pět let. To má přispět k omezení spekulativního pořizování nemovitých věcí.

Daňové odpočty mají zůstat zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Pro nemovitosti nabyté od prosince 2019 do prosince 2021 tak má platit, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Ve finále je schvalování nové odpadové legislativy, kde se čeká spor o termín odsunu konce skládkování. Vláda navrhuje šestiletý odklad na rok 2030.



Konečné schvalování rozpočtu a schodku 500 miliard

Sněmovna také rozhodne o změně státního rozpočtu. Vláda si chce nechat potvrdit navýšení letošního schodku rozpočtu na 500 miliard korun. Je to už třetí navýšení schodku v krátké době.

Původně kabinet Andreje Babiše sestavil rozpočet se schodkem 40 miliard korun, ale kvůli koronaviru a snížení dopadů opatření proti jeho šíření Sněmovna vládě kývla už dvakrát na zvýšení schodku na 200 a 300 miliard korun. Nyní jde už o půl bilionu.

Podporu pro schodek má menšinová vláda ANO a ČSSD zajištěnou u komunistů, kteří ji tolerují a podporují. Rozpočtový výbor Sněmovny doporučil přidat 2 miliardy korun na odměny, především do zdravotnictví. To byla podmínka, kterou si dali komunisté. Na návrh komunistů by mělo také 300 milionů korun navíc dostat školství na neinvestiční výdaje regionálních škol. Žádný návrh opozice v rozpočtovém návrhu neprošel.