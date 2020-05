Je velmi nespravedlivá, řekla Schillerová k rušení daně z nabytí nemovitosti

Za nejsilnější opoziční stranu ODS slíbil podporu tohoto vládního návrhu ve Sněmovně předseda poslaneckého klubu občanských demokratů a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura.



Na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti se vláda dohodla na konci dubna. Bude se to týkat všech převodů, kde účinky vkladu nastaly v prosinci 2019.

Když se později rozhodne nemovitost prodat, nebude platit daň z příjmu jen v případě, že ji vlastnil alespoň deset let, dosud je to pět let.

Daňové odpočty mají zůstat zachovány i u nových hypoték, ale jen do konce roku 2021. Pro nemovitosti nabyté od prosince 2019 do prosince 2021 tak má platit, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

I když návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti vláda schválila v době nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru, na rozdíl od ostatních návrhů tento nemají poslanci schvalovat ve zrychleném režimu.