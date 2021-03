Paušál nebo výdaje? Jak v daních řešit provoz auta

Pokud k podnikání používáte automobil, musíte se registrovat k silniční dani a platit ji. Tato povinnost platí i pro ty, kdo veškeré výdaje vyčíslují paušálně, a nejsou tudíž povinni vést jejich evidenci. Malí podnikatelé si mnohdy myslí, že se jich to netýká, protože těch pár jízd, které udělají osobním autem pro své podnikání, se nedá nijak prokázat.

„Jenže pak stačí pár chlubivých fotek na sociální síti s popiskem „tímhle fárem teď jezdím za svými klienty“ a finanční úřad má hned v ruce důkaz,“ varuje daňová poradkyně Blanka Marková ze společnosti Ekofi. A úřad takovou aktivitu ocení výzvou k registraci k silniční dani, případně jejím doměřením.

Paušál nebo nebo skutečné výdaje?

I když podnikatelské výdaje evidujete a nevyužíváte takzvaný výdajový paušál (který se vztahuje k veškerému podnikání), můžete využívat paušál dílčí – na dopravu silničním motorovým vozidlem, zkráceně paušál na dopravu. Takže budete řešit známé dilema: paušál, nebo skutečné výdaje?

Ti, kdo jezdí autem hodně, volí obvykle skutečné výdaje. Mohou uplatnit náklady na pohonné hmoty (podle skutečné spotřeby či podle náhrad daných vyhláškou), na servisní kapaliny, na opravy a údržbu, servis, prohlídky na STK, mytí, pojištění vozu, dálniční známku, silniční daň. Jen k tomu musí vést evidenci, schovávat faktury, paragony, evidovat kilometry...

Kdo si chce život zjednodušit, využije možnosti odečíst paušál na dopravu (pohonné hmoty a parkovné) s tím, že jiné výdaje na provoz auta si uplatnit může, ale u auta používaného i soukromě je musí krátit.

Na pokuty zapomeňte

Rozhodně si žádný podnikatel nemůže ve výdajích uplatnit pokuty za porušení pravidel silničního provozu. Ani ve chvíli, kdy pekelně spěchal, aby stihl významnou obchodní schůzku a přes vesnici se řítil šedesátkou. Ani když zaparkoval před budovou finančního úřadu na zákazu a šel řešit vlastní daně...

Strašák zvaný kniha jízd

Toho, kdo nerad papíruje, možná potěší informace, že zákon vedení knihy jízd nevyžaduje. Jenže. „Kniha jízd sice není podle zákona o daních z příjmů povinná, ale její vedení se podle metodického pokynu Generálního finančního ředitelství jeví jako vhodné,“ vysvětluje Karla Grossmannová z účetní kanceláře V4 Group.

V případě daňové kontroly totiž důkazní břemeno o tom, že výdaj byl oprávněný, leží na podnikateli. O moc lepší způsob k prokázání ujetých podnikatelských kilometrů než knihu jízd nikdo nevymyslel. Samozřejmě že není nutné, aby měla klasickou papírovou podobu sešitku a podrobné zapisování a násobení – k vedení evidence existuje spousta aplikací do chytrých telefonů, u kterých stačí v podstatě jen zadat účel cesty, vše ostatní se dopočte samo podle GPS a údaje o autě.

Jak účtovat pohonné hmoty

REÁLNÉ VÝDAJE DLE DOKLADŮ

Nutno schovávat paragony

Za každý km lze připočíst náhradu ve výši 4,20 Kč (sazba pro osobní auta a rok 2020) na amortizaci

Spotřeba se počítá podle údaje v technickém průkazu.

CESTOVNÍ NÁHRADY

Není třeba si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot daných vyhláškou pro rok 2020:

32 Kč za 1 l benzinu 95

36 Kč za 1 l benzinu 98

31,80 Kč za 1 litr nafty

4,80 Kč za 1 kWh elektřiny

Spotřeba se bere podle údaje v technickém průkazu

PAUŠÁLNÍ VÝDAJ NA DOPRAVU

U aut využívaných pouze ke služebním účelům lze uvést jako výdaj 5 000 Kč měsíčně, pokud vůz využíváte i k soukromým aktivitám, lze využít snížený paušál 4 000 Kč měsíčně.

V paušálu se skrývají nejen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné. Ostatní výdaje se krátí podle toho, zda je auto používané i k soukromým jízdám.

Kdy se daní carsharing

Pokud nepodnikatel nabízí osobní auto k pronájmu formou carsharingu a příjmy (nikoli zisk!) převýší určitou hranici, má povinnost uvést je v daňovém přiznání jako příjem z pronájmu.

Ona hranice je u zaměstnanců 6 000 korun za rok, u ostatních 15 000 korun za rok (například důchodci, studenti, lidé na rodičovské…). Proti těmto příjmům je možné postavit výdaje s provozem auta spojené. Mohou to být výdaje vyčíslené jako 30% příjmů, nebo výdaje skutečné. Pokud chce majitel vozu uplatňovat skutečné výdaje, musí znát poměr soukromého/ výdělečného využití, a to je nejsnazší zjistit podle ujetých kilometrů. V takovém případě je třeba evidovat jízdy. Pokud nejde o podnikání, ale o pronájem, není třeba, aby majitel auta řešil silniční daň.

Používáte služební auto i soukromě?

Jestliže zaměstnanec využívá služební auto od zaměstnavatele i k soukromým účelům, zaměstnavatel mu připočte měsíčně k základu daně 1 % ze vstupní ceny vozu včetně DPH (minimálně tisíc korun). Pokud zaměstnanec podává daňové přiznání sám, údaj o připočtené částce nalezne na potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Zaměstnanec eviduje služební jízdy, soukromé nemusí, ty stačí vyčíslit kilometrově (stav tachometru). Na základě toho údaje pak zaměstnavatel přeúčtuje zaměstnanci skutečné náklady na pohonné hmoty. Silniční daň řeší zaměstnavatel.

Přihlášení k silniční dani

Podnikatel se k silniční dani musí přihlásit nejpozději v termínu, kdy je splatná další záloha daně (v roce 2020 to bylo 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12). Sazba daně se odvíjí od objemu motoru, u osobních aut se obvykle vejde do 3 000 korun za rok. Osvobozena jsou auta na alternativní pohon – elektro, hybridy, plyn, ethanol. Daňové přiznání za rok 2020 je možno kvůli koronaviru podat až do 1. 4. 2021.