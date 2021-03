Daně a jak na ně: kdy jsou účty za energie, auto a oblečení výdajem

Kontrola přitom může přijít až do tří let od lhůty pro podání přiznání. Když se však v té době finanční úřad ozve s nějakým požadavkem ohledně doměření daně, může se doba znatelně prodloužit – až na deset let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. Co je možné považovat za uznatelný výdaj a co výdajem není:

1. Služby

Máte-li provozovnu mimo bydliště, můžete si výdaje na nájem, vodu, elektřinu, internet, telefon... uplatnit celé. Když podnikáte z domácí adresy, stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů. Například podle využívané plochy či doby práce. Ideální je se o tom poradit se svým správcem daně, abyste později nenarazili.

2. Vybavení

Pokud je místo podnikání shodné s vaším bydlištěm, budete podobně jako u energií výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám – třeba když si pořídíte bezpečnostní kameru, vyměníte podlahy v celém domě (tedy i v místnostech, kde máte provozovnu).

Věci by měly mít smysluplné využití – co do počtu i co do luxusu. Například spotřeba dezinfekčních prostředků byla v roce 2020 enormní, ale kdybyste finančnímu úřadu chtěli tvrdit, že jste měli na kancelář 15 čtverečních metrů spotřebu 500 litrů sava, asi vám to neuvěří. Spíš usoudí, že jste výhodně koupili a pak prodali dál, či zásobovali široké příbuzenstvo. Nábytek by měl odpovídat stylu vašeho podnikání – pokud stříháte psy, projde pohodlná židle a speciální stůl, ale designová pohovka nejspíš nikoli.



3. Automobil

Chcete-li provoz auta uplatnit jako náklad, musíte být přihlášeni k silniční dani a platit ji. A to, i když vůz nemáte zapsaný v podnikatelském majetku, ale jezdíte svým soukromým nebo půjčeným. Jestli jste se do konce ledna 2020 nestihli k dani přihlásit, musíte to napravit, jinak vám hrozí sankce za pozdní podání. Nicméně auto si jako náklad za loňský rok uplatníte.

Výše silniční daně je u osobních automobilů 1 200 až 4 200 korun ročně podle objemu motoru. Pokud používáte vůz i k soukromým účelům, musíte vhodně (například poměrem ujetých kilometrů) krátit náklady na údržbu, opravy, dálniční známky.



Možnosti, jak automobil zahrnout do výdajů:

Reálné výdaje podle dokladů

Nutno schovávat paragony.

Za každý km lze připočíst náhradu ve výši 4,20 Kč (sazba pro osobní auta a rok 2020) na amortizaci. Spotřeba se počítá podle údaje v technickém průkazu.

Cestovní náhrady podle km

Není třeba si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot daných vyhláškou pro rok 2020: 32 Kč za 1litr benzinu; 95 36 Kč za 1litr benzinu 98; 31,80 Kč za 1litr nafty; 4,80 Kč za 1 kWh elektřiny.

Za každý ujetý km lze přičíst základní náhradu, u osobních aut 4,20 Kč.

Spotřeba se bere podle údaje v technickém průkazu.

Paušální výdaj za dopravu

Auto musí být evidované v majetku firmy.

U aut využívaných pouze ke služebním účelům lze uvést jako výdaj 5 000 Kč/měs.

Pokud vůz máte i k soukromým aktivitám, je možné využít snížený paušál 4 000 Kč/měs.

V paušálu se skrývají nejen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné.

4. Jídlo

Sami sobě můžete platit stravu jen u služební cesty mimo provozovnu. Při výjezdu na 5 až 12 hodin byl za rok 2020 nárok na stravné 87 korun, při akci trvající 12 až 18 hodin 131 korun, při cestě delší než 18 hodin až 206 korun. O cestách je třeba vést evidenci (datum, od–do, místo a důvod). Účtenky za pracovní oběd s klientem si do nákladů nedávejte – museli byste prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou, a to není jednoduché, zvláště když z obchodu třeba nakonec sejde.

5. Oblečení

Montérky, zástěra, pracovní boty – to vše se dá použít jako daňově uznatelný výdaj z podnikání, přesvědčíte-li úřad, že věci využíváte pouze ke své práci. Snaha propašovat do účtů fakturu za velké večerní šaty možná projde operní divě, poradkyni v oblasti hubnutí však nikoli.

Co je důležité – musíte mít směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě. Tu si vytvoříte sami, nemusí být složitá, ale existovat musí. Zásadní podmínkou také je, aby oblečení bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy. Odznáček v klopě saka neuspěje.

6. Dárky

Obchodním partnerům podnikatelé čas od času dávají drobné dárky. Třeba k nákupu přidají navíc bezpečnostní pásku s logem firmy. Malé pozornosti jsou daňově odůvodnitelné: propisky, hrnky, trika, diáře, powerbanky, flashky... Musí však jít o předměty do maximální hodnoty 500 korun za kus. A co je důležité, musí být označené logem firmy.

Nesmí jít o věci, které jsou předmětem spotřební daně (cigarety, alkohol – výjimkou jsou tichá vína). Jestliže koupíte kytku či šampaňské a předáte je partnerovi při sjednání zakázky, jako podnikatelský výdaj to neuplatňujte. A nezapomeňte, že obdarované je třeba evidovat. U propisek stačí informace „na veletrhu rozdáno 58 propisek“, u dražších dárků je nutné každého zapisovat jmenovitě.