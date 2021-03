Daňové přiznání 2020: slevu může využít každý a ušetřit i tisíce korun

Všichni vydělávající si mohou uplatnit slevu na poplatníka 24 840 korun, a to i v případě, že nepracovali celý rok. Může to být výhodné. Zaměstnavatel odečítá z odvedené zálohy na daň z příjmů měsíčně vždy maximálně 2 070 korun. Například studentovi, který nastoupí do práce od září a má mzdu 50 000 korun měsíčně, uleví zaměstnavatel na slevě na poplatníka jen o 4x 2 070 korun, celkem tedy 8 280 korun.

Na zálohách na daň však i po započtení této slevy odvedl za pracujícího studenta 4x 7 965 korun, celkem tedy 31 860 korun. Jenže student může využít celé slevy na poplatníka. Když si podá daňové přiznání sám a slevu uplatní, ušetří dalších 16 560 korun.

1. Penzisté

Důchody není třeba danit, pokud nepřevýší 525 600 korun za rok, což je limit pro rok 2020. Částka odpovídá měsíční penzi 43 800 korun, takže danění důchodu se většiny penzistů netýká. Kdo má důchod vyšší, uvede v příloze číslo 2 daňového přiznání jen to, co hranici převyšuje (ostatní příjmy podle § 10) a tuto částku bude muset zdanit.

Protože však i v tomto případě bude moci uplatnit slevu na poplatníka (oněch 24 840 korun za rok), ve skutečnosti mu projde dalších 165 600 korun. Dříve platilo, že kdo si k důchodu hodně přivydělá (ať už v zaměstnání nebo podnikáním), bude penzi danit. Toho se již není třeba obávat.



Pracující důchodci si navíc mohou požádat o zvýšení svého důchodu. Důchod může být zvýšen ale jen za dobu výdělečné činnosti, která zakládá účast na pojištění, a to za každých 360 kalendářních dnů této činnosti. Jen za loňský rok si podle České správy sociálního zabezpečení podalo žádost o navýšení starobního penze 64 510 lidí.

2. Manželé

Když jeden z manželů nepracuje, přesněji jeho zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 68 000 korun za rok, může si druhý z páru odečíst dalších 24 840 korun jako slevu na vyživovanou manželku či manžela. Počítají se jen měsíce, po které manželství trvalo od prvního dne, jinak je třeba částku poměrně snížit o 2 070 korun za měsíc.

Do limitu 68 000 korun se zahrnuje nejen výdělek z podnikání či pracovních poměrů, ale i nemocenská, peněžitá podpora v mateřství (mateřská), důchody (starobní, invalidní). A naopak se do něj nepočítá rodičovská, sociální dávky, ale třeba ani výživné na děti od bývalého manžela.

3. Rodiče

Daňové úlevy pro rodiče se navzájem nevylučují, lze uplatnit všechny, pokud na ně vznikne nárok. Zvýhodnění na dítě je vlastně daňová sleva za to, že vychováváte a živíte dítě. Uplatnit si ji může vždy jeden z rodičů – druhý pak k jeho daňovému přiznání přidá buď potvrzení od zaměstnavatele, nebo své čestné prohlášení, že on sám slevu nevyužívá.

Když jsou rodiče rozvedeni a dítě mají ve střídavé péči, uplatní si každý z nich jen tolik měsíců, kolik dítě strávilo u něj (součet u obou rodičů tedy bude 12 měsíců). Tuto slevu lze využít na „děti“ do 26 let, které studují. A to dokonce i v případě, že bydlí většinu roku na koleji či v internátu. Anebo i ve chvíli, kdy toto studující dítě třeba podniká, samo podává daňové přiznání a uplatňuje si v něm slevu na poplatníka či studentskou slevu.



Zvýhodnění se zvyšuje s počtem dětí: na první dítě je to 1 267 korun měsíčně, na druhé 1 617 korun a na třetí a další 2 017 korun. Daňový bonus je „volné pokračování“ slevy na vyživované dítě. Když si totiž rodič vypočte nízkou daň (klidně i nulovou), může se stát, že zvýhodnění na dítě bude vyšší. A to je jediný případ, kdy se člověk může s daněmi dostat do minusu a stát mu dá nějaké peníze navíc. Nejvíce to bylo v minulém roce (tedy v aktuálním daňovém přiznání) 60 300 korun, od roku 2021 limit není omezen. Podmínka je jedna: rodič si musí v rámci zaměstnání či podnikání vydělat alespoň 87 600 korun za rok (pro rok 2020).

Až 14 600 korun za rok 2020 si mohou odečíst rodiče za školkovné pro dítě, které chodí do školky. Pozor, nejde o peníze, které dáte třeba za obědy či kurzy plavání, ale skutečně o platbu za pobyt. Školka o tom vydá potvrzení, jež dá rodič jako přílohu k daňovému přiznání.



4. Studenti

Ke slevě na poplatníka si vydělávající studenti mohou přičíst další slevu 335 korun za každý měsíc studia, respektive 4 020 korun, pokud studovali celý rok. Měsíce studia a ty, kdy člověk vydělával, přitom nemusí být totožné. Pokud například v květnu student odmaturuje a od září pracuje, může si v daňovém přiznání uplatnit 335 korun slevy za pět měsíců. Musí však růžový formulář podat sám – zaměstnavatel počítá slevy jen za měsíce, kdy je u něho člověk v pracovním poměru.

I když student dostává mzdu a uplatňuje slevy na poplatníka a na studenta, mohou jeho rodiče využít zvýhodnění na dítě, pokud s nimi žije v jedné domácnosti a vyživují ho. Za společnou domácnost se považuje i to, když student bydlí na internátě či na koleji. Stipendia jsou od daně osvobozená.



5. „Dohodáři“

U dohod o provedení práce s příjmem do 10 000 korun za měsíc zaplatí zaměstnavatel takzvanou srážkovou daň a zaměstnanec se pak nemusí o daňové přiznání starat. Když je zaměstnancem někdo, kdo dost vydělává v hlavním pracovním poměru, tak nejspíš využije celou slevu na poplatníka tam. Pokud však na dohodu pracuje důchodce či matka na rodičovské, vyplatí se přiznání podat. S využitím slevy na poplatníka se jim může stržená daň vrátit. Pozor: tato finta neplatí u honorářů, ty zpětně do daňového přiznání uvést nelze.