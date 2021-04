Povinné přehledy letos řešte u počítače. Kdy je odevzdat a co si ohlídat

Kromě toho, že formuláře jsou složitější, tak z nich plyne povinnost dalších plateb. Tady se totiž obvykle na žádné slevy na poplatníka či vyživované dítě nehraje, a tak i ten podnikatel, kterému na daních stát vracel, na pojistném doplácí.

Za rok 2020 se podnikatelé mohou těšit jen na jednu úlevu, a tou je odpuštění plateb (ale jen ve výši minimální měsíční platby) kvůli pandemii v měsících březen až srpen. Díky tomu budou doplácet méně, případně se jim část zaplacených záloh vrátí zpět.

Jestli se nechcete zamotat do spleti výpočtů, koeficientů a různě stanovených limitů, využijte internetových verzí tiskopisů. Elektronický formulář provádí výpočty automaticky. Ne že by šlo o těžkou matematiku, spíš jde o to, že vybere správné údaje potřebné k výpočtu a podnikatel vlastně zadá jen informace o sobě a svém podnikání, příjmy a výdaje, a kolik zaplatil na zálohách. K papírovým tiskopisům sice existuje návod, ale například u přehledu pro ČSSZ je instrukce k vyplnění čísla v jednom řádku popsána na 18 řádcích pokynů.

Čas máte, ale...

Termín pro daňové přiznání se kvůli pandemii prodloužil o měsíc. V papírové podobě lze formulář podat do 3. května 2021, v elektronické verzi do 1. června.

Prodlužuje se i lhůta pro odevzdání přehledu. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení bez sankcí nejpozději do 30. 6. 2021.

Je ale nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradíte i případný doplatek pojistného za rok 2020, pak bude prominuto penále, které byste jinak museli uhradit za opožděnou platbu.

Posunutí termínu pro nepenalizaci za pozdější podání daňového přiznání nemá ale vliv na termíny podání přehledu na zdravotní pojišťovnu. Pro většinu OSVČ tedy platí lhůta do 3. května 2021.

Nejpozději 3. června 2021 musí podat přehled za rok 2020 ti, kdo podali daňové přiznání elektronicky po 1. dubnu, nejdéle do 3. května. Do pondělí 2. srpna 2021 musí podat přehled OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce; tuto skutečnost ovšem musíte zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna.

Pozor, jestliže jste podali daňové přiznání do 1. dubna, vždy se vás týká lhůta pro přehled 3. května 2021 – i když jste využili služeb daňového poradce, i když jste poslali přiznání elektronicky. A hodně spěchat by měli u zdravotního pojištění podnikatelé, kteří nemusí podávat daňové přiznání. Jejich termín pro zaslání přehledu je 8. dubna.

Elektronická cesta je nejsnazší

Přehled můžete klasicky doručit poštou či ho donést do pobočky, ale opravdu je kvůli možnosti nákazy rozumnější smířit se s technikou a poslat ho přes internet.

Vyplněné formuláře však nestačí dát jako přílohu k obyčejnému e-mailu. Bude třeba zařídit si elektronickou identitu. Dnes už to lze snadno i bez návštěvy CzechPointu, mnohé banky svým klientům nabízejí takzvanou identitu bankovní. Aktuálně je to Airbank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta.

Zjednodušeně: banka už vaši totožnost prověřila při zakládání účtu a teď se může státu zaručit, že vy jste opravdu vy. Bude tedy stačit přihlásit se hesly platnými pro internetové bankovnictví (ve kterém nejprve bance potvrdíte, že s tím souhlasíte).

Přehledy pak můžete zaslat přes datovou schránku, nebo přímo z webu České správy sociálního zabezpečení či své zdravotní pojišťovny.

Jak vyplnit formulář pro zdravotní pojišťovnu

Přehled vypisujete jen v případě, že máte příjmy z podnikání (podle § 7 zákona o daních z příjmů). Přivýdělky formou ostatních příjmů (§ 10) či pronájmu (§ 9) se nepočítají, z nich zdravotní pojištění platit nebudete.

Příjmy, které jste měli jako zaměstnanci, za vás vyřešil zaměstnavatel, také je nebudete do přehledu uvádět. Formulář je k mání na stránkách každé zdravotní pojišťovny a liší se jen logem v záhlaví. Kdo se nekamarádí s internetem, může si pro tiskopis dojít do pobočky, ale kromě rizika nákazy bude mít i víc práce s vyplňováním.

Jak vypsat tiskopis pro ČSSZ

Formulář si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz. Opět je to jednodušší i bezpečnější než chodit pro papírové tiskopisy a mořit se s výpočty. A obdobně jako u zdravotního pojištění budete od vypočteného pojistného odečítat zaplacené zálohy i státem odpuštěné minimální platby.

U elektronického formuláře pozor na to, abyste znali svůj variabilní symbol (číslo, které vám přidělila ČSSZ), bez něho se vám nepodaří vyplněný formulář vytisknout ani uložit a po chvíli nečinnosti se automaticky smaže. Nám se to stalo po 20 minutách.

Zdravotní pojištění

Platí se proto, aby bylo z čeho hradit léčbu nemoci, případně jinou zdravotní péči. Platí se povinně z podnikatelských příjmů (v daňovém přiznání příjmy podle § 7). U zaměstnaneckých příjmů se o platbu postará zaměstnavatel.

Minimální platby

OSVČ pro rok 2020: 2 352 Kč měsíčně

To je minimální povinná záloha pro ty, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmů (pokud si ji nevypočetli vyšší). Od března do srpna byly platby záloh sníženy o tuto minimální částku.

OSVČ pro rok 2021: 2 393 Kč měsíčně

Jestliže za vás platí pojištění stát (jste například důchodci, studenti, lidé na rodičovské) a přitom podnikáte, nemusíte platit zálohy v plné povinné výši, ale jen tolik, kolik jste si vypočetli v přehledu za předešlý rok.

Jestliže za vás platí pojištění stát (jste například důchodci, studenti, lidé na rodičovské) a přitom podnikáte, nemusíte platit zálohy v plné povinné výši, ale jen tolik, kolik jste si vypočetli v přehledu za předešlý rok.

Zaměstnanci, kteří podnikají a mají většinu příjmů ze zaměstnání, zálohy platit nemusí.

Můžete být i osoba bez zdanitelných příjmů. Například si uděláte pauzu mezi dvěma zaměstnáními či jste v domácnosti. Zdravotní pojištění si musíte platit sami. V roce 2021 to je 2 052 korun měsíčně.

Sociální pojištění

Důchodové pojištění

Platíte si je proto, abyste v budoucnu dostali od státu důchod (nejen starobní, ale například i invalidní). Je povinné pro zaměstnance i pro podnikatele.

Nemocenské pojištění

Hradíte si je proto, abyste v případě nemoci dostali takzvané nemocenské (případně peněžitou pomoc v mateřství). Je povinné pro zaměstnance, dobrovolné pro podnikatele. Ti přitom standardně nemají nárok na takzvané ošetřovné (při nemoci dítěte) – v nouzovém režimu se podmínky mění. Na základě alespoň tříměsíčního placení nemocenského pojištění však mohou využít takzvanou otcovskou.

Minimální platby