Daně 2020: Je čas odevzdat formulář a uhradit daň. Sankce je citelná

Pokud jste ještě neodevzdali daňové přiznání, formulář v papírové podobě musíte podat nejpozději do pondělí 3. května. Zároveň je potřeba do tohoto prodlouženého termínu uhradit i daň. Když to nestihnete, hrozí sankce.