Daně 2020: termín pro odevzdání je delší, za prodlevu hrozí sankce

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně.

Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, ani po výzvě úřadu, pokuta činí minimálně 500 korun a maximálně 300 000 korun. Zákon také upravuje snížení pokuty za pozdní podání přiznání na polovinu, pokud je dodáno do 30 dnů po lhůtě a u poplatníka v daném roce správa neeviduje jiný podobný prohřešek.

Finanční správa doporučuje, aby lidé podali daňové přiznání pokud možno elektronicky. Letošní novinkou pro odevzdání je možnost využít online finanční úřad, do něhož se přihlásí na webu Mojedaně.cz.



„Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Umožňuje i odeslat přiznání přímo na finanční úřad a zaplatit daň například přes QR kód,“ upozorňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Další možností, jak elektronicky odevzdat přiznání, je aplikace Elektronická podání pro Finanční správu.



Daňové přiznání je možné odevzdat i na podatelnách finančních úřadů nebo vhodit do připravených „sběrných boxů“ a dá se zaslat i poštou. Podatelny až do 1. dubna mají rozšířenou provozní dobu, nyní fungují každý den od 8 do 17 hodin.



Pokud si nejste jistí, v jakých případech musíte vyplnit daňový formulář sami a kdy tuto povinnost nemáte, připomínáme základní přehled nejrůznějších situací. Přehled je jen základní, v případě pochybností se obraťte na daňového poradce.

ANO Kdy vyplňovat přiznání

Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.

Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve stejném období i jiné příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jestliže je daň z nich daní zálohovou.

Nejste zaměstnaní a máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.

Vykazujete ztrátu z podnikání a budete si o ni chtít zvýšit výdaje v následujícím období.

Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.

Máte příjmy jen od zaměstnavatele, ale v roce 2020 máte základ daně vyšší než 1 672 080 korun (odpovídá měsíční mzdě 139 340 korun) a budete platit solidární daň.

Jste-li OSVČ, v roce 2020 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to správci daně podáním nulového přiznání nebo alespoň prohlášením, že jste loni neměli žádné zdanitelné příjmy.

Dostali jste dar hodnotnější než 15 000 korun od někoho nepříbuzného.

Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň neodvedl.

Obdrželi jste pojistné plnění, které je náhradou mzdy (například u pracovního úrazu). Máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili kratší dobu než tři roky.

Vypověděli jste předčasně penzijní připojištění nebo životní pojistku, které jste si uplatňovali v odpočtech.

Máte příjem z prodeje nemovitostí, jež jste vlastnili kratší dobu než pět let nebo v nich nebydleli ani dva roky.

Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, které jste nevlastnili ani rok.

NE Kdy nevyplňovat přiznání