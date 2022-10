Německo demontuje větrné turbíny, chce tam těžit uhlí. Absurdní, míní místní

Osm větrných turbín rozléhajících se u německé vesničky Lützerath bude muset ustoupit těžbě hnědého uhlí. To se má těžit v povrchovém dole Garzweiler až do roku 2030. Aktivisté tento krok zpět ke „špinavému průmyslu“ nekvitují. Energetická společnost RWE, která důl provozuje, chce však své investice do obnovitelných zdrojů kompenzovat jinde.