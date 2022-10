STALO SE DNES: Rusko nevylučuje útok na spojence. Kajínkova zbraň byla atrapa

Komerční satelity Spojených států a jejich spojenců by se pro Rusko mohly stát legitimním cílem, pokud by se zapojily do války na Ukrajině. Členům výboru Valného shromáždění OSN to řekl vysoce postavený ruský diplomat Konstantin Voroncov.

Omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek na sobotním koncertu nové desky kapely Ortel mával zbraní, která může maximálně dělat zvukové efekty. Nebezpečná pro okolí tak není, zjistila policie. Ortel i Kajínek již dříve uvedli, že nešlo o pravou zbraň, ale o atrapu.

Osm větrných turbín rozléhajících se u německé vesničky Lützerath bude muset ustoupit těžbě hnědého uhlí. To se má těžit v povrchovém dole Garzweiler až do roku 2030. Aktivisté tento krok zpět ke „špinavému průmyslu“ nekvitují. Energetická společnost RWE, která důl provozuje, chce však své investice do obnovitelných zdrojů kompenzovat jinde.

Vláda schválila návrh ministerstva vnitra, aby členové vlády i náměstci znovu měli povinnost předložit před jmenováním negativní lustrační osvědčení. Podmínka už dříve pro členy vlády platila, dokud parlament v roce 2014 nepotvrdil nový služební zákon. I nyní se dá čekat tuhá bitva v parlamentu, lídr ANO Andrej Babiš se totiž soudí o to, že nespolupracoval s StB.

Ministr zahraničí Jan Lipavský měl být jedním z ústavních činitelů, kteří nedostali pozvánku na udílení státních vyznamenání. „Naštěstí se nemusím rozhodovat, zda bych se zúčastnil,“ uvedl ministr. Hradní kancléř Vratislav Mynář však ve středu řekl, že ji Hrad Lipavskému zaslal. A pokud ji nedostal, je to podle něj chyba „třeba ministerstva“.