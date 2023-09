Cena ropy roste, blíží se k psychologické hranici sta dolarů za barel

Ropa zdražuje už třetí týden v řadě a její cena se blíží hodnotě z loňského listopadu. Data zároveň ukazují, že cena ropy je na cestě k největšímu mezičtvrtletnímu růstu od prvního loňského kvartálu, kdy byla zahájena ruská invaze na Ukrajinu, uvedla agentura Bloomberg.

Cena ropy Brent se v úterý dopoledne vyšplhala až na 94,981 dolaru za barel, což je v přepočtu zhruba 2 180 korun. Během pondělí se ale krátce dostala i přes hranici 95 dolarů a rostla již čtvrtý den po sobě. Americká lehká ropa WTI se ve stejnou chvíli prodávala za 91,41 dolaru za barel. Řada společností se obává, že cena ropy se v dohledné době dostane přes psychologickou hranici sta dolarů.

Generální ředitel energetické firmy Chevron Mike Wirth v pondělním rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že si myslí, že cena ropy překročí hranici sta dolarů za barel. Americký finanční ústav Citi obdobný scénář předpokládá rovněž. Jiní analytici ale takový pohled nesdílí.

„Riziko krátkodobého cenového růst nad hranici sta dolarů se při současné dynamice sice zvyšuje, nejsme ale přesvědčeni o tom, že by bylo nějak výrazné,“ uvedl pro Bloomberg tržní stratég Charu Chanana, který působí ve společnosti Saxo Capital Markets s tím, že kartel OPEC nemůže dobře ovlivňovat poptávkovou stranu.

Bude ropa chybět?

Saúdská Arábie a Rusko tento měsíc prodloužily omezení dodávek ropy na trh celkem o 1,3 milionu barelů denně až do konce letošního roku. Podle analytiků banky ANZ by omezení mohlo ve čtvrtém čtvrtletí způsobit na trhu deficit dva miliony barelů denně a následné čerpání zásob by mohlo vystavit trh dalším cenovým skokům v příštím roce.

Nadále však přetrvávají obavy o poptávku. Největším rizikem je Čína, a to kvůli pomalému oživení ekonomiky po pandemii nemoci covid-19, i když dovoz tam zatím zůstává vysoký. Také saúdskoarabský ministr energetiky Abdalazíz bin Salmán při obhajobě snížení těžby uvedl, že přetrvává nejistota ohledně poptávky v Číně, růstu evropské ekonomiky a opatření centrálních bank na snížení inflace.

Zároveň ale saúdskoarabský ministr pro energetiku na konferenci v Kanadě uvedl, že OPEC pracuje na udržení stability a posílení energetické bezpečnosti. Na konkrétní cenu ropy necílí a plány produkce mají být každý měsíc přezkoumávány.

Ropa jako inflační faktor

Prudký cenový nárůst ropy je každopádně případným silným inflačním tlakem, který komplikuje úlohu centrálních bankéřů. Pozornost trhů se tento týden soustřední na rozhodnutí americké centrální banky o sazbách. Mezi investory panuje stále větší shoda, že vrchol úrokových sazeb už není daleko, protože inflační tlaky se daří tlumit.

Skokový nárůst cen ropy je také výzvou pro Bidenovu vládu před americkými prezidentskými volbami, neboť vyšší cena ropa se promítá do zdražování benzinu i nafty, což je pro některé americké voliče jedno z klíčových témat. Průměrné maloobchodní ceny motorových paliv dokonce už dosáhly sezónních rekordů.