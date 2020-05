Nakupoval vlastní pizzu a vydělal. Využil chyby donáškové služby

Donáškové služby během pandemie covid-19 rapidně nabírají na popularitě. Občas ale naráží na problém – v některých oblastech jednoduše nemají dostatek partnerů a mají kvůli tomu značně omezený sortiment. Musí tak hledat jiné způsoby, jak na místo dostane jídla, o která má zákazník zájem.

Zajímavým způsobem tuto situaci řeší společnost DoorDash. Restaurace do svého systému zařazuje, i když ji o to nežádaly. Jejich kurýr jídlo v dané restauraci prostě nakoupí jako běžný zákazník a odveze jej na místo určení.

Systém to ale není bez vad. Problémy s tím měl například majitel americké pizzerie, který si přál zůstat v anonymitě. Čas od času na něj v práci čekaly překvapivé telefonáty. „Náhle mu začali volat zákazníci, kteří si stěžovali na jeho donáškovou službu,“ popisuje na svém blogu příběh obsahový stratég Ranjan Roy.

Majitel, který je Royovým blízkým přítelem, však pizzu ze své restaurace nerozváží. „Zavedení takové služby se úspěšně brání více než dekádu,“ uvádí Roy. Společně s majitelem nakonec zjistil, že pizzu z restaurací nabízí právě DoorDash. Kromě toho, že to restauraci firma nedala nijak vědět, si však všimli ještě další zvláštnosti.

Vznikl „pizzatunel“

Pizzy totiž DoorDash nabízel levněji, než za kolik je v restauraci nakoupil. Rozhodl se tak vyzkoušet, jak systém funguje. „Přes DoorDash jsme si na kamarádovu adresu objednali deset pizz,“ píše Roy. „Zaplatili jsme za ně 160 dolarů a do restaurace přišel telefonát z call-centra firmy s objednávkou. Když přijel poslíček, zaplatil za ně běžných 240 dolarů,“ dodává.

Po odečtení nákladů si tak „vydělal“ asi deset dolarů. To mu ale nestačilo. S Royem se rozhodli, že vyzkouší, jak daleko mohou tohoto „pizzatunelu“ využít. Spíš než o zisk jim šlo o to, aby firmu vytrestali, jak jen to půjde.

Při další objednávce tak do krabic dali pouze těsto. „Upřímně mě zajímalo, jestli si toho všimnou. Nevšimli,“ tvrdí Roy. Najednou se tak jejich „profit“ navýšil 75 dolarů (zhruba 1 880 Kč) za objednávku. „Pokud byste to dělali častěji, hned se zisky restaurace navýší o stovky dolarů,“ dodává.

Postup podle Roye pro pobavení přátel s majitelem opakovali v průběhu nadcházejících měsíců ještě několikrát. „Bylo to trochu pochybné? Možná. Ale ať si DoorDash nase*e,“ doplnil. O přidání této poslední věty Roye podle něj požádal majitel samotný.

Podle firmy jde o způsob, jak zjistit, zda mají zákazníci o danou restauraci zájem. S majiteli se oficiálně domluví, až když počet objednávek překročí určitou hranici. Na dotazy novinářů (například BBC) spojené s příběhem však firma neodpověděla.